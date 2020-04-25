Barış görüşmesinde eniştesini öldürdü
Adana güzellik merkezi işleten Ceylan Saday (34), eşi Durmuş Süha Saday tarafından aldattığını öne sürüp 4 ay önce çocuğunu da yanına alarak ailesinin evine döndü.
SONER KAN
Cezaevinden tahliye olan baba Nuri Bektaş, “Kızımın yuvası yıkılmasın” diyerek arabulucu oldu. 21 Nisan akşamı damat Saday, ağabeyi Hasan (36) ve babası Hüseyin Saday’la (64) birlikte kayınpederinin Seyhan’daki evine gitti. Barış toplantısında kayınço Hasan Bektaş, silahını çekip Saday kardeşleri vurdu. Durmuş Saday, kaldırıldığı hastanede öldü.
KAYINÇO TUTUKLANDI
Olay yerinden kaçan saldırgan, kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen Hasan Bektaş, mahkemece tutuklandı.
BABASIYLA KARDEŞİNE EV HAPSİ
Katil zanlısının babası Nuri Bektaş ile kardeşi Tuncay Bektaş da gözaltına alındı. Mahkeme, baba-oğlu ev hapsine çarptırdı.