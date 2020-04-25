Barış görüşmesinde eniştesini öldürdü

SONER KAN



Cezaevinden tahliye olan baba Nuri Bektaş, “Kızımın yuvası yıkılmasın” diyerek arabulucu oldu. 21 Nisan akşamı damat Saday, ağabeyi Hasan (36) ve babası Hüseyin Saday’la (64) birlikte kayınpederinin Seyhan’daki evine gitti. Barış toplantısında kayınço Hasan Bektaş, silahını çekip Saday kardeşleri vurdu. Durmuş Saday, kaldırıldığı hastanede öldü.

KAYINÇO TUTUKLANDI



Olay yerinden kaçan saldırgan, kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen Hasan Bektaş, mahkemece tutuklandı.

BABASIYLA KARDEŞİNE EV HAPSİ



Katil zanlısının babası Nuri Bektaş ile kardeşi Tuncay Bektaş da gözaltına alındı. Mahkeme, baba-oğlu ev hapsine çarptırdı.