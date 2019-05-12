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  3. Baraj gölüne traktörle giren 3 çocuk boğuldu

Baraj gölüne traktörle giren 3 çocuk boğuldu

Baraj gölüne traktörle giren 3 çocuk boğuldu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde baraj gölüne giren 3 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Göksun ilçesi Gücuksu Mahallesi Gücüksu Barajı'nda Ayhan Bolat'ın çocukları Ceylin ve Vahap Bolat ile Şamil Özden'in çocuğu Alper Özden traktörle baraj gölünün yanına geldi. Bir süre sonra Ayhan Bolat ve Şamil Özden tekneyle göle açıldı. Çocukları gölün kenarında bulunan traktör yanında bırakan aileler, döndüklerinde ne traktörü ne de çocukları bulamadı. Teker izlerini takip eden Ayhan Bolat ve Şamil Özden traktörün baraj gölüne girdiğini anladılar. Çocuklarının da traktör ile göle düştüğünü anlayan aileler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gölde arama yapan ekipler, 7 yaşındaki Ceylin Bolat, 8 yaşındaki Alper Özden ve 13 yaşındaki Vahap Bolat'ın cansız bedenine ulaştı.  

İHA

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