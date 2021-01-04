Bankacı taklit imzayla 12 milyon lira çarptı

Adana’daki özel bir bankada çalışan Gökhan Koçak’ın, zimmetine para geçirdiği ihbarı üzerine polis soruşturma başlattı. Koçak’ın banka müşterisi firma yetkililerinin imzalarını taklit edip sahte evrak hazırladığı saptandı. Sahtekâr bankacının bu yöntemle 5 firma adına bankadan toplam 12 milyon TL kredi çektiği ortaya çıktı.

360 BİN TL’LİK ŞANTAJ



Koçak’ın yakalanmamak için çektiği parayı banka şubesinin yakınındaki otoparkta değnekçilik yapan Hacı Ahmet Özkan’ın hesaplarına komisyon karşılığı aktardığı belirlendi. Son gönderdiği 300 bin TL’ye Özkan’ın el koyup “Artık seninle muhatap olmam. Bu konuda kardeşimle görüşeceksin” dediği öğrenildi. Değnekçinin kardeşi Hakan Özkan’ın da “Seni ihbar ederim” diyerek Koçak’ı tehdit edip 60 bin TL aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılardan Koçak ve Hacı Ahmet Özkan tutuklandı, Hakan Özkan ev hapsine çarptırıldı.

Hacı Ahmet Özkan’ın evinde 6 banka dekontu ve 30 bin TL bulundu.

FORMALİTEDEN BOŞANIP LÜKS HAYAT SÜRDÜLER



Koçak’ın parayı rahatça harcamak için formalite icabı boşandığı belirlendi. Ayrıldığı eşinin adına lüks villa ve son model araba; kendisine de yine ev aldığı ortaya çıktı.