Balon balığı zehirli mi? Balon balığı nerelerde bulunur?

Balon balığı zehirli mi? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Balon balığı ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'nin balon balığı ihraç etmesine yönelik çalışma hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanlığı, "Arkadaşlar çalışıyor. Bundan sonra balon balığı zehir saçmayacak, balon balığı ilaç olacak. Konu henüz ham olmakla beraber 5 bin tonun üzerinde bir talep var bu konuda. Sektör paydaşları işin gereğini yapacaktır toplama ve avlama konusunda." diye konuştu. Balon balığı zehirli mi, nerelerde bulunur? merak ediliyor. İşte yanıtı..

BALON BALIĞI ZEHİRLİ Mİ, NERELERDE BULUNUR?

Genellikle deniz diplerinde yaşayan balon balığı etinin zehirli olması ve tehlike hissettiği anda şişmesiyle dikkat çeker. Ekonomik değeri az olan balon balığının bazı türleri yerli balıkların neslini tehdit eder. Oltaları kopardıkları için de balıkçılar için tehdittir.

Akdeniz, Ege ve Marmara'da taşlık ve yosunlu bölgelerde yaşar. Dipte yatarak başının üstündeki gözleri ile küçük canlıları veya balıkları görüp avlar. Nisan – Mayıs aylarında kışladıkları derin sulardan sahillere, bazen de acısu bölgelerine sokulup Temmuz – Eylül arasında üreme yapar. Yavrular önce planktonlarla daha sonra omurgasızlarla beslenir. Özel avcılığı yapılmadığı için ekonomik değeri azdır. Eti zehirlidir. İşgalci bir balıktır. Bazı türleri yerli balıkların neslini tehdit eder. Oltaları kopardığı için balıkçıların en kötü kabusudur.

BALON BALIKLARI KANADA'YA İHRAÇ EDİLECEK

Son dönemde özellikle Akdeniz sahil şeridinde sayısı artan balon balığının, zehirli bir tür olması nedeniyle denizlerimizdeki diğer balık türleri için önemli bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanlığı, "Bununla birlikte balın balığı derissi yeni bir kanser ilacının üretiminde kullanılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bu noktadan sonra yola çıkarak, sahillerimizi tehdit eden balon balığının ihracatına başlıyor. Kanada 5 bin ton balon balığı siparişi verdi. Bu şekilde balon balığının tehdit değil, kanser hastaları için çare olması hedefleniyor. Böylece istilacı bir tür fırsata dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor." dedi.