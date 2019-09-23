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Balon balığı 8 yaşındaki çocuğun parmağının yarısını kopardı

Balon balığı 8 yaşındaki çocuğun parmağının yarısını kopardı

Mersin'in Anamur ilçesinde denize giren 8 yaşındaki E.B.D. balon balığının saldırısı sonucu sol el yüzük parmağının yarısını kaybetti.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde oturan Bahadır D. (38) ve ailesi, Ağustos ayında yaz tatili için gittikleri memleketleri Mersin Anamur ilçesinde talihsiz bir olay yaşadı. Anamur Kaledran Plajında Bahadır ve kızı E.B.D. denize girdi. Bu sırada E.B.D'nin çığlık sesleri ile neye uğradıklarını şaşırdılar. Eli kanlar içerisinde kalan küçük kızı baba denizden çıkardı. E.B.D. ambulansla Anamur Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavinin ardından Antalya Devlet Hastanesi´ne kaldırılan E.B.D.'nin sol el yüzük parmağının yarısının koptuğu belirlendi. Yapılan operasyonlar sonucunda tedavisi tamamlanan çocuk taburcu edildi.

Bahadır D. tatil için memleketlerine gittiklerini belirterek, "Her yıl gittiğimiz gibi 15-20 gün memleketimize dinlenmeye gidiyoruz. Yüzmek için plaja gittik. Küçük kızım ateşliydi biraz annesi ile kenardaydı, bir süre sonra ben kızıma dedim ki ben çıkayım annen yanına gelsin. Ben yanından ayrıldım kıyıya doğru çıktım. O anda kızım çığlık atmaya başladı. Kızıma o an ne oldu diye sorduğumda `parmağım´ dedi. Parmağına baktığımda beyazlık gördüm elini herhalde taşa sürttü filan zannettim. Tuttum elini çevirdiğimde parmağının kıkırdağı görünüyordu. Kızımı o an kucağıma aldım çıkarken dizlerimin seviyesindeydi su balon balığını fark ettim. Daha önce duyduğumuz benekli balon balığı yaklaşık 40-45 cm uzunluğunda bir balıktı. Kızımın parmağının o kısmını kaybettik. Kızımın psikolojisinin düzelmesi için yardım alıyoruz" dedi.

Balon balığının ısırması sonucu sol el yüzük parmağının yarısını kaybeden E.B.D., "Ben denize girmiştim yüzüyordum. Parmağımda bir şey hissettim. Bir iki kere elime bir şey değdi. Üçüncüsünde elimi ısırdığında elimi çektim sudan parmağımı o şekilde görünce çok korktum. O sırada yanıma ailem geldi ve beni hastaneye götürdüler." diye konuştu  (DHA)

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