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  3. Balıkesir'de yolcu otobüs yandı! 5 ölü, 17 yaralı var

Balıkesir'de yolcu otobüs yandı! 5 ölü, 17 yaralı var

Balıkesir'de yolcu otobüs yandı! 5 ölü, 17 yaralı var

Balıkesir’den kahreden haber! Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Faciada 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar var.

Balıkesir İvrindi'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Balıkesir- Edremit karayolu üzerindeki İvrin'de ilçesinin kırsal Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında bir yolcu otobüsünde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu belirtilen otobüsteki yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. İlk belirlemelere göre faciada 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar olduğu bildiriliyor.

Ayrıntılar geliyor

BALIKESİR'DE OTOBÜS BÖYLE YANDI!

İşte olay yerinden ilk kareler;

 

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