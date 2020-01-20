Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8969
  • 6,5462
  • 294.459
  • 122678
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Balıkesir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapılan çalışmada Yunanistan’ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçme hazırlığındaki 25 Afgan uyruklu düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi, Bostancı Mahallesi bölgesinde gerçekleştirilen devriye faaliyeti sırasında Yunanistan'ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 25 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlere ilişkin Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğü ile koordine kurularak gerekli işlemlere başlandı.

İHA


Kavganın fitilini ateşledi: Istakozu benden öğrendi!
Kuruluş Osman'ın yıldızı, 'Türkler Geliyor'a hayran kaldı!
Kenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
Serdar Ortaç aşık oldu!
'Mustafa'ya çok değer veriyorum'
<p>Kayseri´de bir ilçe devlet hastanesinde Başhekim olarak görev yapan 38 yaşındaki Ortopedi ve Trav

10 Parmağında 10 Marifet Olan Başhekim

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

SUV sardı dört bir yanımızı Peugeot 2008 sürüş izlemini

Kanal İstanbul için söylenen yalanlar ve gerçekler