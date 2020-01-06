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  3. Balıkesir Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi! 7 Ocak Salı Balıkesir'de okullar tatil mi?

Balıkesir Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi! 7 Ocak Salı Balıkesir'de okullar tatil mi?

Balıkesir Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi! 7 Ocak Salı Balıkesir'de okullar tatil mi"

Balıkesir’de yarın okullar tatil mi? sorusu öğrenciler tarafından aratılmaya başladı. Havaların soğuması nedeniyle artan kar yağışları yurdun genelini etkisi altına aldı. Öğrenciler de kar tatili beklentisine girdi. Balıkesir Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi! 7 Ocak Salı Balıkesir’de okullar tatil mi? sorusunun cevabı haberimizde…

Binlerce öğrencinin merak ettiği ‘7 Ocak Salı Balıkesir’de okullar tatil mi?’ sorusu yanıt buldu. Havaların soğuması nedeniyle birçok ilde ve ilçede okullar tatil edildi. Balıkesir’de yaşayan öğrenciler ve veliler de yarın okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Beklenen kar tatili açıklaması Balıkesir Valiliğinden geldi. İşte o açıklama…

BALIKESİR’DE KAR TATİLİ VAR MI?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sındırgı'da kar ve olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi. 

Açıklamada, bu nedenle kırsal Çayır, Gözeren, Tepeköy, Yaylabayır, Kürendere, Çıktıkçı, Şapçı, Sinandede, Kınık, Yüreğil ve Şahinkaya mahallelerinden taşımayla ilçe merkezindeki okullara gelen öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.  

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2); Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Mersin çevrelerinde yer yer siddetli ve aşırı (100 kg/m2 üzeri)olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

 Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay, Osmaniye VE Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2); Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı(100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

 

 


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