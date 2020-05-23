Balıkesir bayram namazı ve kuşluk vakti 2020! Balıkesir bayram namazı saat kaçta?

“Balıkesir 2020 bayram namazı saatleri kaç?” sorusu internet kullanıcıları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Balıkesir’de yaşayan vatandaşlar illerindeki bayram namazı vakitlerini yakından takip ediyor. Üç gün boyunca sürecek olan Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Corona virüs salgını nedeni ile camilerde bayram namazı kılınmayacak. Diyanet yaptığı açıklamada bayram namazı yerine duha namazı kılınabileceğini duyurdu. Bayram namazı saatinden sonra kılınacak olan duha namazı merak ediliyor. Müslüman kalma bilincini daima diri tutan bayramlar; hüzün ve sıkıntıların paylaşıldığı, neşe ve sevinçlerin çoğaltıldığı günlerdir. Haberimizin içerisinden Balıkesir Diyanet bayram namazı ve duha vaktine ulaşabilirsiniz.

BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Balıkesir 2020 bayram namazı 06:21 olarak belirlendi.

DİYANET BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İL İL RAMAZAN VAKİTLERİ

Ramazan Bayramı vakitleri Ankara’da 06:00, İstanbul’da 06:13, İzmir’de 06:26’da kılınacak.

DUHA (KUŞLUK) NAMAZI KILINIŞI (İLK REKAT)

-"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet edilir.

-"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

-Sübhaneke'yi okunur.

-Euzü-besmele çekilir.

-Fatiha Suresini okunur.

-Kur'an'dan bir sure okunur.

-Rüku'ya gidilir.

-Secdeye gidilir. Doğrulunur, ardında tekrar secdeye gidilir.

DUHA (KUŞLUK) NAMAZI KILINIŞI (İKİNCİ REKAT)

-Ayağa kalkarak kıyama durulur.

-Besmele çekilir.

-Fatiha Suresi okunur.

-Kur'an'dan bir sure okunur.

-Rükuya gidilir.

-Secdeye gidilir. Doğrulunur ve ardından tekrar secdeye gidilir.

-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

-"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tekrarlanır.

DİYANET'İN BAYRAM NAMAZI AÇIKLAMASI

"Hanefi mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekat olarak duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehaptır.

Şafii mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir."