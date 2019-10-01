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  3. Balıkçılıkla ilgili düzenleme Meclis'e sunuldu

Balıkçılıkla ilgili düzenleme Meclis'e sunuldu

Balıkçılıkla ilgili düzenleme Meclis'e sunuldu

Balıkçılıkla ilgili düzenleme Meclis'e sunuldu. Kanun teklifine göre iç sular, Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, gemilerdeki faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli olan aydınlatma hariç, avlanma amaçlı ışık kullanan gemiler için sahip veya donatanlarına 50 bin lira idari para cezası verilecek.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Su Ürünleri  Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.  Teklife göre, ticari amaçlı su ürünleri avcılık faaliyetinde bulunacak  gerçek ve tüzel kişilerin yanı sıra ticari amaçlı su ürünleri avcılık ya da  yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler ve diğer su vasıtaları için de  Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat tezkeresi veya izin alınması zorunlu olacak.

Hazine'nin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya  devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan deniz ve iç sularda veya bu yerlerden  su alınarak karada yapılacak su ürünleri üretim tesislerinde veya bu alanları  ıslah etmek suretiyle projeye dayalı olarak yapılacak su ürünleri yetiştiriciliği  yatırımlarında, ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile deniz, dalyan ve iç  sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kira yöntem ve teknik şartları, süreleri  ve yıllık bedelleri, üretim yerlerinin özellikleri dikkate alınarak Tarım ve  Orman Bakanlığınca tespit edilecek.
 
 Bu yerler gerçek veya tüzel kişilere, gelirleri il özel idarelerine,  il özel idareleri kaldırılan illerde ise genel bütçeye ait olmak üzere Tarım ve  Orman Bakanlığınca kiraya verilebilecek.  Bu yerlerden Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen alanlarda avcılık  yoluyla istihsal hakkı, başkalarına devredilmemesi şartıyla, öncelikle istihsalin  yapılacağı yerde kurulan, üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde  ikamet eden, münhasıran su ürünleri istihsali veya pazarlaması ile iştigal eden  su ürünleri kooperatiflerine veya birliklerine, bunların kiralamaması halinde ise  gerçek veya tüzel kişilere Tarım ve Orman Bakanlığınca kiralanabilecek.
 
 Projeli olarak yapılacak yatırımlarda ihtiyaç duyulacak karasal  alanların kiralama işlemleri bu madde hükümleri çerçevesinde; taşınmazın tescilli  olması durumunda maliki kuruluş tarafından, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki  alanlardan olması durumunda ise Milli Emlak Genel Müdürlüğü birimlerince  yapılacak.
 
Deniz ve iç sularda veya bu yerlerden su alınarak karada su ürünleri  yetiştiricilik bölgeleri belirlenirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür  ve Turizm Bakanlığının uygun görüşü alınacak, 60 gün içerisinde cevap verilmemesi  halinde uygun görüş verilmiş sayılacak.
 
YUNUS TÜRLERİNİ KORUYAN BERN SÖZLEŞMESİNE UYUM
 
 Teklifle, istihsal hakkı kiraya verilen alanlarda yapılacak ticari,  amatör, rekreasyonel amaçlı avcılık ve yetiştiricilik faaliyetleri ile istihsal  hakkı kiraya verilen türler ile ilgili usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı  tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.  Balıkçı barınakları ile ilgili iş ve işlemlerde olduğu gibi balıkçı  barınaklarının, daha etkin, verimli ve amacına uygun olarak kullanımının  sağlanması bakımından kiralamalara yönelik çalışmalar da Tarım ve Orman  Bakanlığınca yürütülecek.  Düzenlemeyle yunus türlerini koruma altına alan ve Türkiye'nin taraf  olduğu Bern Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak "Yunus balığı avcılarına gerekli  tüfek ve fişekleri kooperatifler eliyle meccanen vermeye ilgili Bakanlık  yetkilidir." ibaresi Kanundan çıkarılıyor.
 
 Akarsular üzerinde kurulmuş veya kurulacak baraj ve regülatör gibi su  yapılarında su ürünlerinin geçmesine mahsus balık geçidi yapılması ve işler  durumda bulundurulması zorunlu olacak.

Ancak yüksekliği 20 metreden fazla olan su yapılarında, masrafları  müteşebbisçe karşılanmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak veya  yaptırılacak bilimsel araştırma ve inceleme sonucu balık geçitlerinin işlevsiz  olacağının anlaşılması halinde balık geçidi dışında farklı göç yapıları,  tanklarla taşıma, yapay ortamda üretilip kaynağa bırakma gibi tedbirler  alınabilecek. Bu madde kapsamındaki balık geçidi, balık asansörü ve diğer  yapılara ilişkin projenin onayı, kontrollüğü ve kabulü inşaat tekniği açısından  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak veya yaptırılacak.
 
FAHRİ SU ÜRÜNLERİ GÖREVLİSİ
 
Teklife göre, bomba, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı  maddeler öldürücü veya uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç ve bakanlığın  müsaadesi alınmaksızın elektrik cereyanı, elektroşok ve hava tazyiki ile elde  edilen su ürünleri ve İçsular, Marmara Denizi, İstanbul ile Çanakkale  boğazlarında her çeşit trolle istihsal edilen su ürünlerine el konulup mülkiyeti  kamuya geçirilecek, bunların imhası veya satışı mümkün olacak. Kaynakların korunması amacıyla su ürünlerinin yurt dışına çıkarılması  ve canlı olarak yurt içine sokulması izne tabi olacak.
 
 Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri  ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü  ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve  orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları,  kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma  teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri Kanun  kapsamına giren kabahatler ve suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, kabahatin ve  suçun işlenmesinde kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine  el koymak ve idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkili olacak.
 Su ürünleri kontrol görevlilerine yardımcı olmak üzere kanun  kapsamındaki düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında işlem yapılması  amacıyla tutanak tutmak ve bunları en yakın Tarım ve Orman il veya ilçe  müdürlüklerine iletmek üzere Bakanlıkça fahri su ürünleri görevlisi  görevlendirilebilecek. Bu hizmet gönüllülük esaslı ve ücretsiz olacak. Fahri su  ürünleri görevlisi olarak kimlerin eğitime kabul edileceği, bunların yetki ve  sorumlulukları ile diğer usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılan  yönetmelikle düzenlenecek.
 
 "SATIŞ BEDELİ GENEL BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK"
 
 Teklifle, el konulan canlı olmayan su ürünlerinden insan tüketiminde  veya sanayide kullanılması mümkün, ancak muhafaza edilmesi mümkün olmayanlar, el  koyma işlemini gerçekleştiren görevlilerin ihtiyaç duyması halinde en yakın  Bakanlık laboratuvarında veya kamu kuruluşlarında görevli veteriner hekim,  Hükümet, belediye veya sağlık merkezi tabiplerinden birine muayene ettirilecek. Tüketiminde veya kullanılmasında sakınca görülmeyenler, Tarım ve Orman  Bakanlığı veya Milli Emlak Genel Müdürlüğü birimleri tarafından bu birimlerin  bulunmadığı yerlerde ise belediye veya ihtiyar heyeti tarafından en yakın satış  yerinde açık artırma usulüyle satılacak.
 
Satışa sunulan su ürünlerinden asgari avlanılabilir ağırlıktan ve boy  uzunluğundan küçük olanlar ile av yasağı döneminde avlanmış olanlar perakende  değil, yem sanayi hammaddesi olarak satışa sunulacak. Avlanması tamamen yasak  olan türler ise kamu kurum ve kuruluşlarına, bilimsel kuruluşlara ya da sosyal  yardım kuruluşlarına bağışlanabilecek. Satışa ait bir zabıt tutanağı düzenlenerek satış bedeli mülkiyetin  kamuya geçirilmesi kararı kesinleşinceye kadar Hazine veznesine emaneten  yatırılacak. Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşenlerin satış bedeli  genel bütçeye gelir kaydedilecek. Satılamayan veya muhammen bedel üzerinden alıcı bulamayanlardan insan  tüketiminde kullanılması mümkün olanlar Bakanlıkça belirlenen kamu kurum  kuruluşları veya sosyal yardım kurumlarına bağışlanabilecek.
El konulan istihsal vasıtalarından sahipleri belli olanlar, mülkiyetin  kamuya geçirilmesi kararı kesinleşinceye kadar Tarım ve Orman Bakanlığınca  belirlenen alanlarda yedieminde tutulacak.
 
 MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ KARARLARINI VALİ VERECEK
 
 Sahiplenilmeyen veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşen  istihsal vasıtaları satılamayacak, kamu kurum ve kuruluşlarına veya bilimsel  kuruluşlara bağışlanabilecek. Bağışlanamayan su ürünleri veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı  kesinleşen bağışlanamayan istihsal vasıtaları imha edilecek. İnsan tüketiminde  kullanılması sakıncalı görülen, sanayide hammadde olarak kullanılması mümkün  olmayan veya kullanılması mümkün olmakla birlikte satılamayan su ürünleri  hakkında da aynı işlem uygulanacak. Fiili imkansızlıklar nedeniyle el konularak mülkiyetin kamuya  geçirilmesi mümkün olmayan istihsal vasıtaları ve ürünlerin kaim değerinin  mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilebilecek. Su Ürünleri Kanununa aykırı fiiller sonucunda istihsal vasıtaları, su  ürünleri ve diğer su vasıtalarına uygulanan el koyma, yediemin, bekletme,  muhafaza, imha, sökme, nakliye ve diğer işlemlere ait masraflar aykırılığı  işleyenden, gemi sahibi veya donatandan tahsil edilecek. Kanunda yer alan  mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararları vali tarafından verilecek.
 
50 BİN LİRA CEZA 
 
Su Ürünleri Kanununda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, mülkiyetin kamuya  geçirilmesine karar verilen, muhafazası mümkün su ürünleri ile istihsal  vasıtaları, mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleştikten sonra; su  ürünleri satılarak bedeli genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine veznesine  yatırılacak. İstihsal vasıtaları ise kamu kurum ve kuruluşlarına veya bilimsel  kuruluşlara bağışlanabilecek, bağışlanamayanlar imha edilecek. Yasak olan eşyadan  satışı mahzurlu görülenlerin imhasına ve imha şekline ilişkin hususlar  yönetmelikle düzenlenecek.
 
 Bu kanun ve çıkarılan yönetmeliklerdeki yasak, sınırlama ve  yükümlülüklere aykırı hareket edenlere para cezaları verilecek. Buna göre, ruhsat  tezkeresi almadan ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan kişilere bin liradan 5  bin liraya kadar, gemiler ve diğer su vasıtaları için sahip veya donatanlarına 5  bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Amatör avcılıkla  ilgili usul ve esaslara aykırı hareket eden kişilere 250 liradan 500 liraya,  amatör avcılıkta kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına 500 liradan 5  bin liraya kadar, ticari avcılıkla ilgili usul ve esaslara aykırı hareket  edenlere 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. İzin ve ruhsat tezkeresini, talep halinde yetkililere göstermeyen  ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan kişilere ve gemiler için sahip veya  donatanlarına bin lira idari para cezası verilecek.  Ruhsat tezkeresi veya izin almadan elde edilen su ürünlerine el  konularak, mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Ruhsat tezkeresini  almadan gırgır ağları veya orta su trolü ya da dip trolü, algama gibi dip sürütme  av araçları kullanılarak ya da dalarak ticari avcılık yapılması halinde istihsal  vasıtalarına, diğer av vasıtaları ile avcılık yapılması halinde ise ilk tespitte  gemi hariç istihsal vasıtalarına, kabahatin tekrarı halinde ise istihsal  vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilecek.
 
Su ürünleri üreme ve istihsal yerlerinin doldurulması, kurutulması,  kısmen veya tamamen şeklinin değiştirilmesi veya buralardan kum, çakıl, taş  çıkarılması, taş, toprak, moloz ve benzeri maddelerin dökülmesi gibi üreme ve  istihsale olumsuz tesir edebilecek teşebbüsleri, ilgili mercilerden izin  almaksızın yapanlara, fiilin iç sularda gerçekleşmesi halinde 10 bin lira,  denizlerde gerçekleşmesi halinde ise 20 bin lira idari para cezası verilecek.  Çıkarılan kum, çakıl, taş ve benzeri maddelere el konularak, mülkiyetin kamuya  geçirilmesi ile ilmi ve teknik bakımlardan istihsal yerlerinin eski şekline  döndürülmesinin mümkün olduğu durumlarda, masrafları yapanlara ait olmak üzere  eski şekline döndürülmesine mülki amir tarafından karar verilecek.
 
Baraj göllerine veya ihdas olunacak diğer suni göllere su verilmeden  önce su ürünleri bakımından alınması gereken tedbirlerin tespiti için Tarım ve  Orman Bakanlığına başvurulacak. Bakanlıkça belirlenen tedbirleri almayanlara 5  bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınmadan kurulan su ürünleri  yetiştiricilik tesislerinin sahiplerine 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari  para cezası verilecek. Tesisin yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale  getirilmesi için 90 gün süre tanınacak. Bu süre sonunda aykırılığın devam etmesi  durumunda ilk verilen idari para cezası iki katı olarak uygulanacak. Aykırılığın  giderilmesi ya da tesisin faaliyetine son verilmesi için 30 gün daha süre  verilecek. Bu süre sonunda aykırılığın devam ediyor olması durumunda idari para  cezası, ilk verilen cezanın üç katı olarak uygulanacak ve tesisin, mülki amir  tarafından kapatılmasına karar verilecek. Bakanlığın yönetmelikle belirlediği  usul ve esaslara uymayanlar hakkında 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para  cezası uygulanacak.
 
 TÜRK VATANDAŞI OLMAYAN AVCIYA 20 BİN LİRA CEZA
 
 Bomba, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler, öldürücü  veya uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç, elektroşok ve hava tazyiki ile su  ürünleri avlayanlara 10 bin lira idari para cezası verilecek, istihsal edilen su  ürünleri ile aykırılığa neden olan eşya, alet, edevat, teçhizata el konulacak.  Su ürünleri veya bunları istihlak edenlerin veya kullananların  sağlığına veyahut istihsal vasıtalarına malzeme, teçhizat, alet ve edevata zarar  veren maddelerin iç sulara ve denizlerdeki istihsal yerlerine veya civarlarına  dökülmesi veya döküleceği şekilde tesisat yapılması yasağına aykırı hareket  edenlere 5 bin lira para cezası verilecek. Kabahat, fabrika, imalathane ve atölye  gibi tesis sahipleri ve bunların sorumlu kıldığı kişiler tarafından işlendiği  takdirde, 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Tespit  edilen aykırılığın belirlenen sürede giderilmemesi halinde faaliyetlerinin  durdurulmasına ve masrafları kendilerine ait olmak üzere tesislerinin zarar  vermeyecek hale getirilmesine, kontrolü yapan kurum tarafından karar verilecek.  Aykırılığın kalktığının tespit edilmesi durumunda bu tesislerin yeniden  faaliyetine, kontrolü yapan kurum tarafından izin verilecek.
 
 Yabancı turistler ile etüt ve araştırma işlerinde çalışacak yabancılar  dışında su ürünleri avcılığı yapan Türk vatandaşı olmayan kişilere 20 bin lira  idari para cezası uygulanacak. Tarım ve Orman Bakanlığının müsaadesi alınmadan akarsularda su  ürünlerinin geçmesine veya yetişmesine engel olacak şekilde ağlar kuran, bent,  çit ve benzeri engeller yapanlara bin 700 lira idari para cezası verilecek.  Akarsular üzerinde kurulmuş ve kurulacak olan baraj ve regülatör gibi  tesislerde su ürünlerinin geçmesine mahsus balık geçidi veya asansör yapmayanlara  veya istenen tedbirleri almayanlara, kontrolü yapan kurumca, aykırılığın  giderilmesi için su yapısının niteliği dikkate alınarak 18 ayı geçmemek üzere  yeterli süre tanınacak. Bu süre zarfında aykırılığın giderilmemesi halinde, 100  bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Müteakip  kontrollerde de aynı yöntem uygulanacak ve aykırılığın giderilmediğinin tespiti  halinde, bir önce uygulanan idari para cezasının iki katı uygulanacak. Balık  geçidi veya diğer göç yapıları ya da tanklarla taşıma sistemi bulunduğu halde  bunları çalışır vaziyette tutmayanlara, taşıma yapmayanlara ile Tarım ve Orman  Bakanlığınca öngörülen tedbirleri yerine getirmeyenlere, 50 bin liralık ceza  uygulanacak.
 
 Ticari amaçla yapılan avcılık faaliyetlerine yönelik olarak  yönetmelikle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere bin 700 lira ve  kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına 2 bin 500 yüz lira idari para  cezası verilecek, istihsal olunan su ürünlerine el konularak mülkiyetin kamuya  geçirilmesine karar verilecek. Aykırılığın gırgır ağları ile avlanan balıkçı  gemileri kullanılarak yapılması halinde, bu gemiler için sahip veya donatanlarına  ceza üç katı uygulanacak. Kabahatin işlenmesinde kullanılan gemiler ile gerçek  veya tüzel kişilerin ruhsat tezkereleri, kabahatin ilk defa işlenmesi halinde bir  ay, ikinci defa işlenmesi halinde üç ay süre ile geri alınacak, tekrarlanması  halinde iptal edilecek ve gemi hariç istihsal vasıtalarına el konularak  mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Aykırılığın bu kanuna istinaden  bölgeler, mevsimler ve zamanlar veya istihsal vasıtalarının haiz olmaları gereken  asgari vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları bakımından yapılan  düzenlemelere uyulmayarak işlenmesi halinde, gemiler haricindeki istihsal  vasıtalarına da el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararlaştırılacak.
 
 AVLANMA AMAÇLI IŞIK KULLANMANIN CEZASI 50 BİN LİRA
 
İç sular, Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale  boğazlarında, gemilerdeki faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli olan aydınlatma  hariç, avlanma amaçlı ışık kullanan gemiler için sahip veya donatanlarına 50 bin  lira idari para cezası verilecek, istihsal edilen su ürünlerine ve gemi hariç, av  gemisine bağlı olup olmadığına bakılmaksızın avcılık amacıyla ışık sağlayan her  türlü su vasıtalarına ve edevatına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi  kararlaştırılacak. Kabahatin işlenmesinde kullanılan gemiler ile gerçek veya  tüzel kişilerin ruhsat tezkereleri, kabahatin ilk defa işlenmesi halinde bir ay,  ikinci defa işlenmesi halinde üç ay süre ile geri alınacak, tekrarlanması halinde  iptal edilecek ve gemi hariç istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya  geçirilmesine karar verilecek.
 
Amatör amaçla yapılacak avcılık faaliyetlerine yönelik olarak  yönetmelikle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere 500 lira, kullanılan  gemiler için sahip veya donatanlarına 750 lira idari para cezası uygulanacak,  istihsal olunan su ürünlerine ve gemi hariç kullanımı yasak istihsal vasıtalarına  el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Aynı kabahatin  tekrarı halinde istihsal olunan su ürünlerine ve gemi hariç istihsal vasıtalarına  el konularak mülkiyeti kamuya geçirilecek.
 
İç sular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında trol ile  su ürünleri istihsalinde bulunanlara 10 bin lira, kullanılan gemiler için sahip  veya donatanlarına 20 bin lira idari para cezası verilecek. istihsal olunan su  ürünleri ile istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyeti kamuya geçirilecek.  Fiilin iki yıl içinde tekrarı halinde kullanılan gemilerin sahip veya  donatanlarına bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 500 bin günden 10 bin güne kadar  adli para cezası verilecek ve istihsal olunan su ürünleri ile istihsal  vasıtalarına el konularak müsaderesine hükmolunacak.
 
 Dip trolüne ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı hareket  edenlere ve kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına 7 bin lira idari  para cezası verilecek.  Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mevsimlerde dip trol ağları  denizde veya toplanıp bordaya alınmış durumda tespit edilenler, göz açıklıkları  tayin olunan asgari ölçülerden küçük dip trolü ağlarını her ne suretle olursa  olsun gemilerinde bulunduranlar ile orta su trolünü veya kombine trolünü dip  trolü olarak kullananlar hakkında ceza uygulanacak.  Zamanlar, mevsimler, cins, nevi, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük  itibarıyla istihsali yasak olan su ürünlerinin, yasağın devam ettiği müddet  zarfında her ne suretle olursa olsun satışı, nakli, imalatla kullanılması yasak  edilen su ürünlerini nakledenlere, satanlara 500 bin lira, bunları imalatta  kullananlara, işleyenlere, muhafaza edenlere ve ihraç edenlere 10 bin lira idari  para cezası verilecek.
 
Kaynakların korunması amacıyla, su ürünlerinin yurt dışına çıkarılması  ve canlı olarak yurt içine sokulmasına aykırı hareket edenlere 5 bin liradan 100  bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Ayrıca söz konusu su ürünleri,  istihsal ve nakil vasıtalarına el konularak mülkiyeti kamuya geçirilecek.  Tarım ve Orman Bakanlığınca, su ürünleri müstahsilleri, su ürünleri  tacirleri, sanayici ve esnafından istenilen bilgileri ve belgeleri ilgililere  zamanında ve doğru olarak vermeyenlere, 700 lira, yasak vasıta ve usullerle  yapılan ilmi ve teknik etüt ve araştırmalardan elde edilen su mahsullerini  satanlara 850 lira idari para cezası uygulanacak.
 
Fahri su ürünleri görevlilerinden, görevini kötüye kullandığı tespit  edilenlere 10 bin lira idari para cezası kesilecek, bunların belgeleri tekrar  verilmemek üzere iptal edilecek.  Bakanlığın belirlediği sistem ve cihazların bulunmadığı gemiler için  sahip veya donatanlarına bin liradan 5 bin liraya kadar, yetiştiricilik tesisleri  sahiplerine ise 5 bin liradan 25 bin liraya kadar, avladıkları ürünleri  bakanlıkça belirlenen karaya çıkış noktalarından boşaltmayan gemiler için sahip  veya donatanlarına bin liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.
 
 Deniz ve iç sularda balıklandırma yapan veya bu kaynaklara diğer su  ürünlerini bırakan gerçek kişilere 10 bin lira, tüzel kişilere 20 bin lira para  cezası uygulanacak. Başka ülkelerin kara sularında, münhasır ekonomik bölgelerinde veya  uluslararası sularda ticari su ürünleri avcılığı yapan gemilerden bakanlıkça  ruhsatlandırılmış olanlar için sahip veya donatanlarına 10 bin liradan 30 bin  liraya kadar, ruhsat tezkeresine sahip olmayan gemiler için ise sahip veya  donatanlarına 20 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Söz  konusu idari para cezaları, tam boyu 12 metre dahil 22 metreye kadar olan gemiler  için 2 katı, 22 metre ve daha uzun gemiler için 3 katı olarak uygulanacak. Ruhsat  tezkerelerine geçici süre ile el konulan balıkçı gemilerinin bu süre içerisinde  avcılık yapmaları halinde, bu gemilere avlanma araçları ve donanımlarıyla  birlikte el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilecek.
 
Teklife göre  idari para cezaları, mahallin en büyük mülki amiri ile Sahil Güvenlik  Komutanlığının yetki ve sorumluluk alanlarında Sahil Güvenlik Komutanlığınca  görevlendirilen personel tarafından uygulanacak. Vali, mülkiyetin kamuya  geçirilmesi yetkisini ildeki mülki idare amirlerinden birine veya Tarım ve Orman  Bakanlığı il müdürüne devredebilecek.
 
 Cezaların verilme usulleri, makbuzların şekli, dağıtımı ve kontrolüne  ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek. İdari yaptırımlara karşı  tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde dava  açılabilecek. Verilen idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay  içinde ödenecek. Teklifle, Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri avcılık ve  yetiştiricilik verilerini elde etmek, faaliyetlerini izlemek ve kural ihlallerini  tespit etmek amacıyla her türlü teknik alet ve sistemlerden yararlanabilecek.  Bakanlık, uzaktan algılama sistemlerini kurma, kurdurma ve işletebilme yetkisine  sahip olacak. Bakanlık, bu konularda, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve  kuruluşlarla iş birliği yapabilecek.
 
Su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik verilerinin elde edilmesi ve  izlenmesi amacıyla gemilerde ve yetiştiricilik tesislerinde bulundurulması  istenen sistem ve cihazların Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen özelliklere  uygun ve işler durumda olması zorunlu olacak.  Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen sürede bu zorunluluklara  uymayanların aykırılık giderilinceye kadar faaliyette bulunmasına izin  verilmeyecek. Bulundurulması istenen sistem ve cihazların hangi balıkçı gemileri  ve yetiştiricilik tesisi tarafından kullanılacağına ve bu maddenin uygulanmasına  ve istisnalara ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılan  yönetmelikle düzenlenecek.
 
Balıkçı gemilerinin büyüklük ve yaptıkları faaliyete göre, avladıkları  su ürünlerini Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen karaya çıkış noktalarından  boşaltması, avcılık veya yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerinin  nakillerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen belgelerin bulunması ve bu  belgelerin istenildiği şekilde gönderilmesi zorunlu olacak.
 
 Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarla, zorunluluktan  muaf tutulacaklar ile istisna sağlanacak faaliyet ve durumlara ilişkin hususlar  Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.
 
DENİZ VE İÇ SULARDA İZİNSİZ BALIKLANDIRMA YASAKLANIYOR
 
 Kanun teklifiyle Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınmadan deniz ve  iç sularda balıklandırma yapılması veya bu kaynaklara diğer su ürünlerinin  bırakılması yasaklanıyor. Uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi Tarım  ve Orman Bakanlığına bırakılıyor. Başka ülkelerin karasularında, münhasır ekonomik bölgelerinde veya  uluslararası sularda ticari su ürünleri avcılığı yapacak gemilerin sahip veya  donatanlarının Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen şartlara uyması zorunlu  olacak.Teklifle, Devlet İhale Kanunu'nda da değişiklik yapılarak Su Ürünleri  Kanunu'na uyumlu hale getiriliyor. Buna göre, Hazinenin veya Devlet Su İşleri  Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan  yerlerdeki baraj, dalyan, voli yerleri, göller, havuzlar, nehirler ve nehir  ağızlarındaki av yerleri ile deniz ve iç sularda belirlenmiş yerlerdeki su  ürünlerinin üretim hakkının kiraya verilmesi yetkisi il özel idarelerinden  alınarak Tarım ve Orman Bakanlığına bırakılıyor.

AA
 

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