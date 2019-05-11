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Balık tutmak için hazırladığı düzenek elinde patladı

Balık tutmak için hazırladığı düzenek elinde patladı

Adıyaman’da balık tutmak için hazırladığı patlayıcı düzeneği elinde patlayan şahıs yaralandı.

Olay, Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi 2519 sokak içerisinde meydana geldi. Evinin bahçesinde bulunan odunluk kısmında balık avlamak için patlayıcı düzeneği hazırlayan Yaşar K. isimli şahsın elinde hazırladığı patlayıcı düzeneği patladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının parmaklarının koptuğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Patlama sonrasında olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bomba uzmanları sevk edildi. Olay yerinde yapılan inceleme neticesinde olayın terör bağlantısının olmadığı ifade edildi. Şahsın aynı zamanda define aramak içinde bu düzeneği hazırlamış olabileceği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA

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