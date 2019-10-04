Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7024
  • 6,2657
  • 276.191
  • 103314
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Balık ihalesinde kavga: 6 yaralı, 9 gözaltı

Balık ihalesinde kavga: 6 yaralı, 9 gözaltı

Balık ihalesinde kavga: 6 yaralı, 9 gözaltı

Antalya'da balık ihalesinde çıkan kavgada, 2'si silahla olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 9 kişi de gözaltına alındı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi balıkçı barınağındaki ihalede alıcı ve satıcı iki grup arasında fiyat anlaşmazlığı çıktı.

Taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, balık satıcıları K.P. ve E.S. tabancayla, F. H., D.G., M.G. ve Ç.G. de darbedilerek yaralandı. 

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yaralılar, özel hastanelere kaldırıldı. 

Kavgaya karıştığı öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet'ten kavga çıkaracak açıklamalar! 'Kocası da yok milyoncukları da!'
Ozan Doğulu ve Hera Aslan kural bozdu
Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Can Yaman İspanya yolcusu
Görenler tanıyamadı! Buse Varol'un inanılmaz değişimi...
<p>Bursa Tirilye Mahallesi´nde İsmail Öztan´ın bahçesinde beslediği tavuklardan birinin yumurtasının

Yumurtanın İçinden Yumurta Çıktı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Japonların en ilginç icatları

Afrin sınırındaki askeri birliklere 21 tırlık sevkiyat