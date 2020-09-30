Bala ne demek? Bala ismi ne anlama gelmektedir?

Bala TDK sözlükte iki farklı anlam taşımaktadır. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin eşinin ismi olan Bala, sözlükte yavru ya da çocuk anlamlarını ifada etmektedir. Tarihi kaynaklarda Bala ismi mülkiyet rütbesi gibi manalar içermektedir.

BALA TDK ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK), bala kelimesi iki farklı şekilde açıklamıştır.

Bala sözcüğü yavru, çocuk manalarına gelir. Bala özel isim olarak da kullanılmaktadır.

Osmanlı Devletinde büyük biri mülkiye rütbesi anlamına da gelen Bala Osmanlıca'da "Bâlâ" olarak yazılmaktadır.

OSMANLI DEVLETİ'NDE BALA

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir.