Bala Hatun kimdir? Kuruluş Osman Bala Hatun Özge Törer kimdir, kaç yaşında?

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri izleyicileri ekranlara kilitleyecek. Büyük bir heyecanla beklenen Kuruluş Osman'da heyecan bitmiyor. Osman Gazi kadar eşleri de merak ediliyor. Osman Bey’in eşi, Şeyh Edebali’nin kızı olan Rabia Bala Hatun, zaman zaman Orhan Bey’in annesi Malhun Hatun ile karıştırılabiliyor. Kuruluş Osman Bala Hatun'a dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte Bala Hatun hakkında tüm merak edilenler...



BALA HATUN KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıydı. Osman Gazi'nin ikinci eşi ise Râbi'a Bala Hâtûn'du.

Rabia Bala Hatun Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı olan Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre, Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

KURULUŞ OSMAN BALA HATUN ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Özge Törer, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları bölümünü kazandı. Törer, şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisidir. Kuruluş Osman dizisi için seçmelere katılan oyuncu Bala Hatun karakterini canlandırıyor.