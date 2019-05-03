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  3. Bakırköy'de tır üst geçide çarptı: 1 yaralı

Bakırköy'de tır üst geçide çarptı: 1 yaralı

Bakırköy'de tır üst geçide çarptı: 1 yaralı

Bakırköy'de yüklü tırın üst geçide çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Bakırköy'de yüklü tırın üst geçide çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömür Umut H. yönetimindeki 34 GL 3243 plakalı tır, Yeşilköy Hava Harp Okulu kavşağı Avcılar istikametinde yaklaşık 4 metrelik üst geçide çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü Ömür Umut H. yaralanırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında tırın dorsesi yan devrilirken, araç ise yaklaşık 20 metre sonra durabildi. Bölgede yoğun trafik oluşurken, trafik akışı tek şeritten polis ekiplerinin kontrolünde sağlanıyor.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çekici yardımıyla dorsenin kaldırılması çalışmaları sürüyor.

(AA)

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