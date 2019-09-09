Karısına 'Beni bırakmayın' diye yalvardı... Yüzünden kurtçuklar çıkarak öldü

Dünya kamuoyu bir bakımevinde yaşanan insanlık dışı olayı konuşuyor. Ailesine yanından ayrılmamaları için yalvardıktan sadece 10 gün sonra kulak kanseri olan Bay Callaghan, Hopewell Hastanesinde öldü. The Daily Telegraph'a konuşan talihsiz adamın eşi Fay "Bakması kolay bir adam değildi, çok acı çekiyordu ve kulak kanseri ile savaşıyordu, onu ziyarete geldiğimde kurtçuklar kulakltarından çıkıyordu." dedi. Kendisini ziyarete gittiğinde, kocası John'un durumu nedeniyle 'iğrendiğini' ekledi.

Bakımevi sözcüsü Avustralya basınına yaptığı açıklamada "Bu, 2017'de bakımevimizde meydana gelen ciddi ama gizlenmiş bir olaydı. Sorun, evdeki hemşireler tarafından hızla giderildi ve o sırada Callaghan, yerel hastaneye kaldırıldı. Kendi bağımsız soruşturmamızı yürüttük ve dış yara bakımı uzmanlarıyla ortaklık yapmak ve nokta kontrolleri yapmak da dahil olmak üzere yara bakımı yönetimi süreçlerini işlettik" dedi.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

"Bakımevi yönetimi olayı üzerinden atmaya çalışarak, adamın öldüğü tesisin Ekim 2017'den bu yana müfettişler tarafından beş dış denetimden geçtiğini ve tüm yaşlı bakımı standartları ile tamamen uyumlu olduğunu söyledi.

"Bu özel durum, Yaşlı Bakımı Kalite ve Güvenlik Komisyonu tarafından bu yılın başlarında da araştırıldı teftiş kurulunca yapılan istişarenin ardından kapatıldı. Bakımevi, "Bu ilk ve son acı verici olayın gerçekleştiği için üzgünüz ve Bayan Callaghan'dan özür diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bu haftanın başlarında, Avustralya basınında yer alan rakamlar Bupa adındaki bakımevinin ve Yeni Güney Galler'deki tesislerinin yüzde 50'sinin son dört yılda temel bakım kriterlerini ihlal ettiğini ortaya koydu.