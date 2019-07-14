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'Sevgi Evi'nden dünya birinciliğine

'Sevgi Evi'nden dünya birinciliğine

Küçüklükten beri devlet korumasında olan Fatmanur Çakır, Litvanya ve Portekiz 'deki uluslararası resim yarışmalarında birinci oldu. Romanya’daki yarışmada da mansiyon ödülü alarak göğsümüzü kabarttı.

YELDA GÖKDAĞ

Trabzon’da küçük yaşta devlet koruması altına alınan Fatmanur Çakır’ın resim yapma yeteğini henüz ikinci sınıftayken öğretmeni tarafından keşfedildi. Yaptığı çizimler beğenilince kendisine profesyonel destek sağlandı. 

Dünyaya örnek oldu  

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı imkanlar sayesinde kurs almaya başlayan Fatmanur’un başarısı dünyaya örnek oldu. Şimdi 18 yaşında olan genç kız, Portekiz ve Litvanya’da yapılan uluslararası resim yarışmalarında iki ayrı birincilik, Romanya’daki yarışmada da mansiyon ödülü kazandı.

Liseden de birincilikle mezun 

Başarıya doymayan Fatmanur, liseyi de birincilik, takdir ve onur belgesiyle bitirdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren ve tercihini resim öğretmenliğinden yana kullanan Fatmanur, 18 Temmuz’da açıklanacak sonuçları sabırsızlıkla bekliyor.

Büyük bir ressam olmak istiyorum

Duygularını resimlerle ifade ettiğini söyleyen Fatmanur, şöyle konuştu: “Küçükken de çok güzel resim yapıyordum ama bu kadar ileri düzeyde değildim. İlk olarak elbise çizerek başladım. Kurumdaki öğretmenlerime resim eğitimi almak istediğimi söyledim. Profesyonel bir resim kursuna gönderildim. İyi bir resim öğretmeni ve ressam olmak en büyük hayalim.”

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