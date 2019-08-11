Bakanlık devreye girmişti... Leo bebek İstanbul'a böyle getirildi

İzmir Konak'ta özel bir hastanede bugün sezaryanla dünyaya gelen Onur ve Cemran Dalgıç çiftinin bebeğinde dudağında morarmalar fark edildi. Kalbinde sorun olabileceği ihtimali üzerine Leo bebek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan muayenede ise bebeğin kalp damarlarının ters olduğu tespit edildi. Acilen ameliyata alınması gerektiği belirtilen Leo bebek için baba Onur Dalgıç, durumu sosyal medya hesabından paylaşarak yetkilerden yardım istedi. Ailenin yardım çağırısı üzerine Sağlık Bakanlığı ile Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu sanatçı Haluk Levent ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü devriye girdi. Leo bebek, Sağlık Bakanlığı hava ambulans ile saat 22.30 sıralarında İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan Leo bebeğin yapılacak tetkiklerin ardından ameliyata alınacağı öğrenildi. Leo bebeğin ailesi, İstanbul'a gelmek üzere İzmir'den yola çıktı.

(DHA)