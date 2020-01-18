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  3. Bakan Varank sosyal medyadan mesaj atan genci kırmadı

Bakan Varank sosyal medyadan mesaj atan genci kırmadı

Bakan Varank sosyal medyadan mesaj atan genci kırmadı

Bakan Varank,sosyal medyadan 'sucuk' isteyen gencin isteğini karşılıksız bırakmadı. Gencin ev adresine 1 koli sucuk gönderen Varank, gencin "yemek kültürümüzü renklendirdiniz, teşekkür ederiz" mesajına ise "afiyet olsun" yanıtını verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar OSB’de faaliyet gösteren Cumhuriyet Sucukları Fabrikasında incelemelerde bulundu. Bu esnada sosyal medya platformu Instagram'dan sucuklarında bulunduğu bir 'story' paylaşan Varank'a beklenmedik bir mesaj geldi.

Paylaşıma yanıt veren bir genç, Bakan Varank'tan sucuk istedi. Varank, bu isteği karşılıksız bırakmayarak gencin isteğini yerine getirdi. 

Sosyal medyadan gence ulaşan Varank, gencin ev adresine 1 koli sucuk gönderdi. Ayrıca gence misafir olarakta geleceğini söyledi.

Varank'ın bu jestini sosyal medya hesabından paylaşan genç Bakan Varank'a teşekkür ederek, "Şaka maka sanayi ve teknoloji bakanından eve bi koli sucuk hediye geldi:) Bu ayın 15 inde eve misafirliğe gelecekti ama gelemeyince böyle bir şey yaptı. Eve ziyaret sözü de verdi." dedi.


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