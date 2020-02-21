'Kafatası kırıcı' gibi 14 farklı meydan okuma oyunu tespit edildi

Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da gündeme getirdiği "kafatası kırıcı meydana okuma oyunu" gibi, çocuklar ve gençler arasında yayılan meydan okuma oyunlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Böylesi meydan okumalar çocukların hem fiziki hem de psikolojik olarak örselenmesine neden olmaktadır." dedi.

DHA'nın aktarmış olduğu habere göre, son günlerde sosyal medyada çocuklar ve gençler arasında yayılan "Skull Breaker Challenge" (kafatası kırıcı meydana okuma) isimli oyun hakkında bilgi veren SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Eraslan, yaptıkları çalışmalar sonucunda 14 farklı meydan okuma oyunu tespit ettiklerini ancak oyunların daha da yaygınlaşmaması adına bu oyunların isimlerini söylemek istemediklerini belirtti.

Gençlere seslenen Eraslan şunları kaydetti:

"Sosyal medyanın iyi ve güzel yanlarını günlük hayatınızda lütfen kullanın ama böylesine kendinize zarar verici, sizi hem fiziki hem de psikolojik olarak örseleyici meydan okumalardan vazgeçin. Bu meydan okumaların çeşitlerini burada dillendirmek istemiyorum; ama bunun 14 farklı çeşidini tespit ettik."

Bu sözde oyunların özellikle ergen grup olan 14-18 yaş grubu içerisinde çok yaygınlaşmaya başladığını ifade eden Eraslan, "Hayrete düştüğümüz derecede ilginçliklerin olduğu meydan okumalar mevcut. Bir de böylesi meydan okumaların ifade edilmesi, yaygınlaşmasına neden oluyor. Biz de o nedenle SODİGEM olarak buna çok dikkat ediyoruz. İsim vermeden anlatıyoruz." diye konuştu.

SODİGEM bünyesinde verdikleri "sosyal medya güvenli dijital kullanım" seminerlerinde de bunları anlattıklarını kaydeden Eraslan, şunları ifade etti:

"Böylesi meydan okumalar çocukların hem fiziki hem de psikolojik olarak örselenmesine neden olmaktadır. Bu yüzden hem sosyal medya sağlayıcılarının bunu yayımlamamalarını hem de gençlerin böylesi olaylara dönük herhangi bir eylemde bulunmamalarını öneriyoruz."

"AİLELER VE ÖĞRETMENLER BU OYUNLAR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLSUN"

Meydan okuma oyunlarıyla ilgili uyarılarda da bulunan Prof. Dr. Levent Eraslan, ailelerin ve öğretmenlerin bu oyunlar hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle sosyal medyanın günlük hayatta yaygınlığının artmasıyla beraber bunun faydalarının yanında zararları da ortaya çıktı. Biz böyle uygulamalara 'Challenge' yani meydan okumalar diyoruz."

Anne ve babalara seslenen Eraslan, "Lütfen çocuklar arasında böylesi yaygınlaşan, moda haline gelen uygulamalara karşı bilgi sahibi olalım. Çünkü çocuklar, bunları kendi sosyal medya ortamlarında gerçekleştiriyor. (Bu oyunlar) bazen sınırı aşmakta, ciddi yaralanma ve ölümlere yol açmaktadır." sözlerini kullandı.