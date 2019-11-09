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  3. Bahis çetesine baskında FETÖ imamına suçüstü

Bahis çetesine baskında FETÖ imamına suçüstü

Bahis çetesine baskında FETÖ imamına suçüstü

İstanbul Siber polisleri aylardır takipte oldukları yasadışı sanal bahis çetesine 5 Kasım’da eşzamanlı operasyonlar düzenledi.

Devrim TOSUNOĞLU

52 adreste elebaşı A.T.’nin de aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. Çete yöneticilerinden birinin de Kars’ta görevli FETÖ ile bağlantılı polis olduğu ortaya çıktı. Kars’ta yakalanan FETÖ’nün Elazığ mahrem imamı M.A.’nın ATM’lerden para çeken ve nakit transferini yapan 20 kişiden sorumlu olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çete üyeleri, adliyeye sevk edildi. 

Paraları valizle taşıyıp gardıropta saklamışlar

Halkalı’da bulunan lüks bir rezidanstaki dairede elbise dolaplarında 3 milyon 128 bin TL ele geçirildi. Çete üyelerinin parayı valizlerle taşıkları, o anların da asansör kamerasına yansıdığı belirlendi. 


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