Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5547
  • 7,0589
  • 316.702
  • 85795.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bahçesinde bulduğu lahiti sosyal medyadan satmaya çalışan şahıs yakalandı

Bahçesinde bulduğu lahiti sosyal medyadan satmaya çalışan şahıs yakalandı

Bahçesinde bulduğu lahiti sosyal medyadan satmaya çalışan şahıs yakalandı

Erzincan'da izinsiz kazı yaparak bulduğu lahit mezarını sosyal medya üzerinden satmaya çalışan C.U. isimli şahıs, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Ele geçirilen lahit mezarı ise Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erzincan ilinde ikamet eden C.U. isimli şahsın izinsiz kazı yaparak bulmuş olduğu Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit mezarını sosyal medya üzerinden para karşılığında satmak üzere alıcı arayışı içerisinde olduğu tespit edildi.

Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, yapılan saha ve teknik çalışmalar sonucunda söz konusu lahit mezarını Erzincan ili merkez ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden C.U. isimli şahsın gizlediği tespit edildi. Bu kapsamda 20 Mart 2020 tarihinde şüphelinin ikametinde yapılan aramada, evin arka bahçesine gömülü vaziyette; Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 91 cm uzunluğunda, 29 cm genişliğinde ve 29 cm yüksekliğinde, bütün yüzeylerinde o döneme ait kabartma resimlerin bulunduğu lahit mezar ele geçirildi.

Olayın şüphelisi C.U. yakalanarak, hakkında yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen lahit mezar ise Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)


Başkan Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Başkan Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kars'ta dondurucu soğukların etkisiyle ağaçların dalları buz tuttu

Resimli Miraç Kandili mesajları haberimizde! İşte 2020 Miraç Kandili mesajları