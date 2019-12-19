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Bahçelievler'de yanan evde ceset bulundu

Bahçelievler'de yanan evde ceset bulundu

Bahçelievler’de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası evde yapılan incelemede erkek cesedi bulundu.

İstanbul Bahçelievler’de yangın çıkan evde yanmış bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Nene Hatun Sokağı’ndaki 5 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı.

İtfaiyenin yangını söndürmesinin ardından inceleme yapan ekipler, evde yanmış bir erkek cesediyle karşılaştı.

Polis, cesedin Adem Bekdik’e ait olduğunu tespit ederken, yalnız yaşadığı ve akli dengesi yerinde olmadığı ifade edilen Bekdik’in, tiner dökerek kendini yaktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA


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