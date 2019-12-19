Bahçelievler'de yanan evde ceset bulundu

İstanbul Bahçelievler’de yangın çıkan evde yanmış bir erkek cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Nene Hatun Sokağı’ndaki 5 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı.



İtfaiyenin yangını söndürmesinin ardından inceleme yapan ekipler, evde yanmış bir erkek cesediyle karşılaştı.



Polis, cesedin Adem Bekdik’e ait olduğunu tespit ederken, yalnız yaşadığı ve akli dengesi yerinde olmadığı ifade edilen Bekdik’in, tiner dökerek kendini yaktığı ihtimali üzerinde duruluyor.



Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA