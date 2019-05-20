Bahçelievler'de sahte parfüm operasyonu

Kocasinan Merkez Mahallesi Yunusemre Sokak'taki 6 katlı binanın bodrumunda sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarını alan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, satışa hazır bin şişe parfüm, 8 bin 752 boş şişe, 400 litre parfüm kimyasalı, dolum ve paketleme makineleri ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Polis ekipleri, imalathanede yakaladıkları iki şüpheliyi de gözaltına aldı.

AA