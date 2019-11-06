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  3. Bahar Öğretmen evlat acısına dayanamadı

Bahar Öğretmen evlat acısına dayanamadı

Bahar Öğretmen evlat acısına dayanamadı

Yedi aylık hamileyken doğum yapan 1 çocuk an-nesi öğretmen Bahar Bayraktar, bebeğinin ölüm haberini alınca kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Hatay’ın Arsuz İlçesi’nde öğretmen olarak görev yapan Bahar Bayraktar (30), 7 aylık olarak dünyaya getirdiği bebeğinin hayatını kaybettiğini öğrenince geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

2 SAAT YAŞAYABİLDİ

Arsuz Üçgüllük İlköğretim Okulu’nda görev yapan 1 çocuk annesi öğretmen Bahar Bayraktar, hamileliğinin 7’nci ayında sancılandı. İskenderun’da özel bir hastaneye kaldırılan genç öğretmen, erken doğum yaptı. Dünyaya getirdiği bebeği ise 2 saat sonra hayatını kaybetti. Ameliyattan sonra kendine gelen genç kadın, bebeğinin yaşamını kaybettiğini öğrenince fenalaştı. Doktorların müdahale ettiği genç öğretmen geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Bayraktar’ın cenazesi toprağa verildi.

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