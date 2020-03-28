Bağışıklık sistemi nedir, nasıl güçlenir? Bağışıklık sistemini güçlendirici yiyecekler nelerdir?

Bağışıklık sistemi nedir, nasıl güçlenir? Koronavirüs salgınında sonra vatandaşlar konu hakkında yoğun olarak araştırma yapmaya devam ediyor. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerin hastalığı kolay atlattığını belirtiliyor. Bağışıklık sistemi nedir, nasıl güçlenir? Su ve bol bol taze meyve ve sebze tüketilmesi vücudumuzu dirençli kılıyor. İşte detaylar...

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NEDİR, NASIL GÜÇLENİR?

Dengeli beslenmek, bol sıvı tüketimi yapmak, yeterli uyumak ve stres seviyenizi en aza indirmek gibi maddeler bağışıklık sistemi güçlendirmek için yapılması gerekenler arasında yer alıyor. Bağışıklık sisteminiz dahil vücudunuzun her parçası, çevresel etkilerden korunarak daha iyi çalışır.

DENGELİ BESLENMEK

Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması uzun dönemde düzenli ve dengeli beslenmeye dayanıyor. Vücudun su dengesini sağlayan kalsiyum bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Süt ve süt ürünleri sadece protein değil, aynı zamanda kalsiyum içeriği sayesinde de kilo kontrolü sağlıyor. Süt, yoğurt, kefir, ayran, peynir, yumurta, et, tavuk ve balık gibi gıdalar proteinin en iyi kaynakları olarak biliniyor.

DÜZENLİ UYUMAK

Düzenli uyku bağışıklık sistemini güçlü tutmanın başlıca yollarından birisi. Günlük 6 saatten az uyuyan kişilerde günlük 7 saatten fazla uyuyan kişilere göre soğuk algınlığına yakalanma ihtimali 4,2 kat daha fazla. 5 saatten daha az uyuyan kişilerde bu risk daha fazla.

STRESİ AZALTMAK

Koronavirüs hakkındaki endişeler, okulların tatil olması, seyahat kısıtlamaları ve diğer bir çok faktör ister istemez strese yol açan faktörler. Stres bağışıklık sistemini düşüren bir unsur. Bundan dolayı resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirme ve uyarıları dikkate alarak endişe seviyesini kontrol etmek stresle mücadelenin önemli bir yolu. Araştırmalar stres seviyesi ile bağışıklık sistemi arasında ilişki olduğunu gösteriyor.

D VİTAMİNİ ALMAK

Bağışıklık sistemi için D vitamin önemli role sahip. İnsan vücudu virüs ve bakterileri öldüren antimikrobiyal proteinleri üretmek için D vitaminine ihtiyaç duyar. Eğer vücut yeterli derecede D vitamini üretemezse virüs ve bakterilerle mücadelede zayıf kalır. Güneş iyi bir D vitaminidir. D vitamini balık, yumurta ve süt ürünlerinde bulunur. Özellikle somon D vitamin kaynağı.

ÇİNKO TÜKETİMİ ARTMALI

Bağışıklık hücreleri, mikroplarla mücadele ederken A vitaminine ihtiyaç duyar. A vitamini süt, tereyağı, peynir ve yumurta ve karaciğerde bolca bulunur.

Çinko da vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren önemli minerallerin başında gelir. Et ve peynirin yanında kuru baklagiller, deniz ürünleri ve sert kabuklu kuruyemişler de iyi birer çinko kaynağıdır.