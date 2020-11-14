Bağcılar'daki silahlı kavgada yaralanan çocuğun babası isyan etti: "10 yaşında bir çocuk omzunda mermi ile yaşayacak"

Bağcılar'da silahlı, bıçaklı kavga çıktı. Mahalle sakinleri ile uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen kişiler arasında çıkan kavgada bir çocuk omzundan yaralandı. Yapılan müdahalede çocuğun omzundaki mermi çıkarılamazken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'da yer alan habere göre, Bağcılar'da mahalle sakinleri ile 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen kişiler arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgada silah ve bıçak kullanıldı. Açılan ateş sonucu 10 yaşındaki çocuk, isabet eden kurşunla omzundan yaralanırken, babası ise bacağından bıçaklandı.

BİR KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen çocuğun omzundaki mermi çıkarılamadı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu H.H. ve S.Ö., gözaltına alındı. Ateş açarak küçük çocuğun yaralanmasına neden olduğu belirlenen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.H., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"10 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK OMZUNDA MERMİ İLE YAŞAYACAK"

Çocuğun kavgada bıçaklanarak bacağından yaralanan babası Turgay Havar, olayı şu sözlerle anlatarak isyan etti:

"Torbacılar burada mahalle arasında uyuşturucu hap alışverişi yapıyorlar. Biz de mahalleli olarak buna karşı çıktık. 'Burada yapmayın' diye tepki gösterdik. Tepkinin sonucunda, adamlar kalabalık bir şekilde silahlarla gelerek ateş açmaya başladılar. Ben bacağımdan yaralandım, oğlum omuzundan yaralandı. Omuzunda mermi kaldı. 10 yaşında bir çocuk omzunda mermi ile yaşayacak. Ölebilirdi, bir karış yukarıya gelse ölürdü. Şimdi bunun hesabını kim verecek? Uyuşturucu satan kişiler mahalle aralarından gitsin istiyoruz."

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Sokakta yaşanan silahlı ve bıçaklı kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kalabalık grup ile mahalleli arasında kavga çıktığı, bir kişinin silahla ateş açtığı ve bıçakla yaralanan kişinin sekerek yürüdüğü görülüyor.