Bağcılar'da iyilik seli... İdlib'e 10 yardım TIR'ı yola çıktı

Bağcılar Belediyesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı başta olmak üzere Bağcılar’daki kamu ve sivil toplum kuruluşlarının el birliğiyle toplanan 10 TIR yardım İdlib’e gönderildi. Duyarlılıklarından dolayı Bağcılarlılara teşekkür eden İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Nerede bir mağdur ve mazlum varsa Bağcılar halkında her zaman bir koşuşturma gördük” dedi.

Bağcılar Belediyesi, zulmün yaşandığı Suriye’nin İdlib kentine de el uzattı. Bu amaçla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa yaptığı yardım kampanyasına da katıldı. Gerek kermeslerle gerekse bağışlarla sağlanan gıda, kışlık giyecek ve insani yardım malzemeleriyle 10 TIR dolduruldu.

4 milyona yakın sivilin yaşadığı İdlib’e gidecek TIR araçları için Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda uğurlama töreni yapıldı. Programda konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Çadırlarda çamur içerisinde yaşıyorlar. Çocukların üzerine bombalar atılıyor. Acıma, merhamet yok. Bu çocuklara, insanlara destek vermek zorundayız. İdlib halkıyla Türkiye halkının arasını açmak için şer güçler devreye girdi. Buna karşı en önemli operasyonumuz yardımlaşmayı artırmaktır. İdlib'deki kardeşlerimize yardım götüreceğiz. Bağcılar halkına çok teşekkür ediyorum. Her zaman duyarlılık gösterdiler ve yardımcı oldular. Nerede bir mağdur ve mazlum varsa Bağcılar halkında hep bir koşuşturma gördük. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

“BAĞCILAR HALKININ HAMİYETPERVERLİĞİ ZİRVE NOKTASINDA”

Bağcılar’ın her daim öncülüğünü gösteren bir ilçe olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkan danışmanı Kenan Gültürk ise “İHH’mızın himayesinde belediyemizin önderliğinde kamu kuruluş ve kuruluşlarımızın desteğiyle 10 TIR’ımızı Suriye’ye uğurluyoruz. Bağcılar halkımızın hamiyetperverliği zirve noktasında kendini göstermiş oldu. Bu vesileyle bütün Bağcılar halkına, TIR’ların dolmasına vesile olan iş insanlarına, hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İçerisinde un, gıda malzemeleri, giyim eşyası, ayakkabı, battaniye, sünger yatak ve hijyen malzemelerinin bulunduğu TIR’lar Bağcılar İlçe Müftü Yardımcısı Kamil Abdullahoğlu'nun yaptığı duanın ardından İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.