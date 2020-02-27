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  3. Teksas değil Adana Otogarı! Bagaj parası için çatıştılar

Teksas değil Adana Otogarı! Bagaj parası için çatıştılar

Teksas değil Adana Otogarı! Bagaj parası için çatıştılar

Otobüs firmasının çalışanları fazla bagajı olan yolcudan para istedi. Öfkeli yolcu yanına akrabalarını da alıp geri döndü. Silahlar çekilince çatışma çıktı. 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Adana Seyhan’da 20 Şubat günü otogardaki bir firmadan Van’a gitmek için bilet alan Burhan İ. (36), bagajını otobüse koymak istedi. Ancak bagajı fazla bulan firma yetkilileri, bu gibi durumlarda para aldıklarını söyledi. Bunun üzerine firma çalışanlarıyla Burhan İ. tartıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle öfkeli yolcu otogardan ayrıldı. Ancak bir süre sonra 5 akrabasıyla geri döndü. Firma görevlileriyle diğer grup arasında yine gerilim yaşandı. Birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle kurşun yağdıran şüphelilerin kavgası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çatışma sırasında yaralanan 1’i ağır 3 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. 

Silahlı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı. Polis gelene kadar yerdeki yaralıya kimse yardım edemedi.

12 KİŞİDEN 7’SİNE HAPİS

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devam eden çatışmaya ekipler müdahale etti. 6 firma çalışanıyla diğer gruptaki 6 kişinin tamamı gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 


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