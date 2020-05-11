Bacanakla baldıza kanlı pusu

Erzurum’da taciz suçundan uzman çavuşluktan ihraç edilen Mükremin Turhan (41), önceki akşam eşiyle aşk yaşadığını düşündüğü bacanağı Fatih Özmen’in (27) Palandöken’deki evinin önünde pusuya yattı. Özmen ve eşi evden çıkıp otomobile bindi. Bu sırada aracın kapısını açan silahlı cani, önce sürücü koltuğundaki bacanağına, ardından araçtan kaçmaya çalışan baldızı Hülya Özmen’e (29) kurşun yağdırdı. Fatih Özmen, olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan eşi de kurtarılamadı.

KAN PARASI GÖNDERMİŞ



Saldırı sonrası kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalandı. Cinayet sonrası eşinin banka hesabına 32 bin lira gönderen caninin, dekontun açıklama kısmına da “Kan paran hayırlı olsun” yazdığı öğrenildi. Caninin soyadını kullanmak istemeyen eşi Fatma Çelik, “Cinayet öncesi beni aradı. ‘Enişteni ve kardeşini öldüreceğim’ dedi. Telefonla konuşurken işlediği cinayetleri dinletti. Bacımın çığlıyla bir şarjör mermi boşalttı” diyerek gözyaşı döktü.

1.5 YILDIR EVLİYDİLER



Öldürülen genç çiftin aynı kuaförde çalıştıklarını sırada tanışıp 1.5 yıl önce dünya evine girdiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Katil zanlısı Mükremin Turhan cezaevine gönderildi.

SİLAHI ALINSA BÖYLE OLMAZDI



Kız kardeşine 2 ay önce hastalanınca evinde baktığını söyleyen Fatma Çelik, “Fatih o zaman bir espiri yaptı, güldüm. Mükremin bunu takıntı haline getirip devamlı ‘Aşk yaşıyorsunuz’ dedi. Çocuklarımla babamın evine gittim. Peşimden gelip kapıları tekmeledi, tehdit etti. Şikayetçi oldum ama uzaklaştırma cezası verilmedi. Silahı alınsaydı böyle olmazdı.”

AA - DHA - İHA