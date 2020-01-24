Babil ne demek, ne anlama geliyor? TDK'ya göre Babil'in kelime anlamı nedir?

Babil ne demek, ne anlama geliyor? sorusu internette araştırılıyor. Babil dizisi ilk bölümü ile 17 Ocak tarihinde seyirci ile buluştu. Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay ve Ozan Güven'in başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümü izleyiciler tarafından beğenildi. Diziyi seyredenler TDK'ya göre Babil'in kelime anlamı nedir?

sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

BABİL NE DEMEK?

Akad dilince, Tanrı’nın evi anlamına gelir. Bâb kapı; ili Tanrının anlamına gelir. Akadça Babil, alıntı bir sözcük farklı forumlarda başka dillere geçmiştir. İbranice’ye BAVEL ya da BABEL, İran’da konuşulan Persçeye BABİRUŞ ve eski Yunancaya BABYLON şeklinde geçmiştir. Bugün batı dillerinde özel bir isim olarak Babylon kullanılır.

TDK'YA GÖRE BABİL NEDİR?

Türk Dil Kurumu Güncel Sözlüğü'nde Babil kelimesinin anlamı yok; ancak kelime anlamı olarak "Büyük ve gösterişli şehir" anlamına geldiği tahmin edilmektedir.

Babil tarih kitaplarında adı geçen bir şehrin adıdır.

Bugünkü Irak ülkesi sınırları içinde ve Babiller olarak bilinen medeniyetin başkentinin adı Babil'di.

Babiller, Millattan Önce 200'üncü yüzyılda yaşamış bir medeniyettir.

BABİL KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur.

Kapılar birer birer yüzüne kapanırken, karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı Büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak, ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?