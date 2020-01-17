Babil ne demek? Babil ne anlama geliyor?

Babil ne demek? sorusu arama motorunda vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Babil dizisi bu akşam Star Tv'de saat 20:00'da ekranlara gelecek. Televizyon seyircisi tarafından babilin ne anlama geldiği merak ediliyor. Babil ne demek? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

BABİL NE DEMEK?

Akad dilince, Tanrı’nın evi anlamına gelir. Bâb kapı; ili Tanrının anlamına gelir. Akadça Babil, alıntı bir sözcük farklı forumlarda başka dillere geçmiştir. İbranice’ye BAVEL ya da BABEL, İran’da konuşulan Persçeye BABİRUŞ ve eski Yunancaya BABYLON şeklinde geçmiştir. Bugün batı dillerinde özel bir isim olarak Babylon kullanılır.

Türk Dil Kurumu Güncel Sözlüğü'nde Babil kelimesinin anlamı yok; ancak kelime anlamı olarak "Büyük ve gösterişli şehir" anlamına geldiği tahmin edilmektedir.

Babil tarih kitaplarında adı geçen bir şehrin adıdır.

Bugünkü Irak ülkesi sınırları içinde ve Babiller olarak bilinen medeniyetin başkentinin adı Babil'di.

Babiller, Millattan Önce 200'üncü yüzyılda yaşamış bir medeniyettir.