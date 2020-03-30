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Babasıyla kavga eden genç evde yangın çıkardı

Babasıyla kavga eden genç evde yangın çıkardı

MALATYA'da, babasıyla tartışan Güven A., yaşadıkları evi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, dün gece Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Güven A., babasıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Güven A., yaşadıkları evi ateşe verdi. Yangını görenlerin ihbarıyla eve gelen itfaiye ekipleri, baba ile oğlunu tahliye edip, yangını müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, evi ateşe veren Güven A. ise gözaltına alındı.

DHA


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