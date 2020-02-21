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  3. Babasını öldüren çocuğa indirim üstüne indirim! Ağır müebbetten 5 ayda kurtuldu

Babasını öldüren çocuğa indirim üstüne indirim! Ağır müebbetten 5 ayda kurtuldu

Babasını öldüren çocuğa indirim üstüne indirim! Ağır müebbetten 5 ayda kurtuldu

Antalya’da geçen yıl 15 Eylül’de kredi çeken bir yakınına kefil olan Halil İbrahim B. ile eşi Hatice B. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya çiftin oğulları S.B. (16) de katıldı. S.B., annesi ile kardeşine şiddet uygulayan ve kendilerini ölümle tehdit eden babasını bıçaklayarak öldürdü. Sanığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptıran mahkeme, ‘tahrik indirimi’ uygulayarak cezayı 20 yıla indirdi. S.B.’nin olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle 12 yıla düşen cezası,

‘TAKDİR’ İNDİRİMİ DE UYGULANINCA 

10 yıla indi. S.B.’nin tutuklu kaldığı 5 aylık süreyi göz önüne alan mahkeme heyeti, tahliyesine hükmetti. Bıçak taşıma suçlamasından da beraat kararı verildi.

(DHA)


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