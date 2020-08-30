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  3. Babasından önce helallik istedi, ardından vurdu
30 Ağustos 2020 Pazar 15:46 | Son Güncelleme:

Babasından önce helallik istedi, ardından vurdu

Babasından önce helallik istedi, ardından vurdu
DHA

Gaziantep'te, Ferhat B. (25) adlı şahıs konuşmak için çağırdığı babası Mehmet B.'yi (52) helallik istedikten sonra öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babasıyla konuşmak için evin önüne gelen Ferhat B., bir süre sonra onunla yalnız kalmak isteyip, çevredekileri uzaklaştırdı. Daha sonra babasından helallik isteyen Ferhat B., tabancasını çıkarıp, ateş etmeye başladı. Mermilerin isabet ettiği baba Mehmet B. yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Mehmet B.'yi hastaneye kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Mehmet B., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

GÖZALTINA ALINDI

Baba Mehmet B.'nin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın ardından kaçan Ferhat B. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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