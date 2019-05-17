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Babasına kızıp evi yaktı

Babasına kızıp evi yaktı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde babasına kızan bir şahıs evi yaktı. İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü.

Bursa'da bir kişi tartıştığı babasına kızıp evi yaktı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Dr. Ziya Kaya Mahallesi’nde meydana gelen olayda Salih.Ç.S. ile babası Nihat S. sabah saatlerinde tartıştı. Tartışmanın büyüdüğü ve gencin öfkeden ikamet ettikleri evi yakmaya çalıştığı kaydedildi.

Dairede hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı. Şüpheli olayın ardından evden bıçak alarak dışarıya çıktığı öğrenildi. Şüpheli, emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakaladı.

(İHA)

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