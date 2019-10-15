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Babanın kızına işkence yaptığı suçlamasına iddianame

Babanın kızına işkence yaptığı suçlamasına iddianame

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 19 yaşındaki kızına işkence yaptığının belirlenmesi üzerine tutuklanan baba ve kızı hakkında, karşılıklı "yaralama" suçlamalarının yöneltildiği iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, tutuklanan baba Muzaffer A. ile kızı T.A, "müşteki-şüpheli" olarak yer alırken, baba ile kızına "yaralama" suçlamaları yöneltildi. İddianamede, müşteki-şüpheli baba Muzaffer A'nın, "çocuğuna karşı basit tıbbi müdahaleyle giderilmeyecek şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 1 ay 15 günden 3 yıl 5 ay 15 güne kadar, bu kişinin müşteki-şüpheli olan kızı T.A'nın da "babasına karşı basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 4,5 aydan 1 yıl 1 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması istendi.

HER İKİSİNİN DE DARP RAPORU VAR

 Aile mensuplarının ifadelerinin de yer aldığı iddianamede, müşteki-şüpheli T.A'nın, basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde darbedildiğine dair doktor raporu olduğu, ancak şikayet edilen baba Muzaffer A'nın da kızı tarafından basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde darbedildiğine yönelik sağlık raporu bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, müşteki olan anne Ş.A ve diğer aile mensuplarının birbirlerinden, "basit yaralama, tehdit, hakaret ve cinsel taciz" gibi suçlardan şikayetçi oldukları da belirtilirken, bu suçlarla ilgili delil yetersizliği gerekçesiyle takipsizlik kararları verildiği ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın onayladığı iddianame, İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Müşteki-şüphelilerin, iddianamenin 15 gün içinde onaylanması durumunda bu mahkemede hakim karşısına çıkması bekleniyor.

AA

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