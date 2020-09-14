Babalık izni kaç gün, kaç hafta? Babalar doğum izni kullanıyor mu?

Babalık izni hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler bulunuyor. Eşi hamile olan ve doğum iznine çıkacak olan vatandaşlar da babalık izni hakkından yararlanmak istiyor. Doğum izni kapsamında düzenlenen yasada ister kamu ister özel sektör çalışanı olun babalık izni hakkında yararlanabilirsiniz. Babalık izni kaç gün, kaç hafta?

BABALIK İZNİ NEDİR, KAÇ GÜN?

Eşi doğum yapan babalar, ister kamu çalışanı isterse de özel sektör çalışanı olsun artık ücretli izin hakkından faydalanabilmektedirler. Ancak izin süresi, kamuda ve özel sektörde farklılıklar göstermektedir.

Hukuki Düzenlemenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Mazeret İzni” başlıklı 104. maddesinin (B) bendinde ‘Memur çalışana, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine ya da gereklilik halinde 10 günlük babalık izin hakkı bulunmaktadır. Yani kanunda belirtildiği üzere, memura eşinin doğum yapması halinde 10 günlük babalık izni veriliyor. Özel sektör ya da kamu sektöründe sözleşmeli olarak çalışan personele eşinin doğum yapması halinde 2 gün babalık izni verilirken taşeron olarak çalışan işçiler için de babalık izni normal işçi statüsünde çalışan işçiler ile aynıdır. Babalık izin hakkı toplam 5 gün olarak belirtiliyor.

DOĞUM İZNİ YASASI NEDİR?

SSK Doğum İzni ve Doğum Raporu Hakkındaki Hukuki Düzenleme 4857 Sayılı Kanunun 74. Maddesi şöyle diyor:

Yukarıda ön görülen süreler SSK'lı gebelerin sağlık durumuna, işinin özelliklerine göre doğumdan önce ve sonrasında gerekirse artırılabilir. SSK Doğum İzni sürelerinin hepsi hekim raporu ile belirtilir.

SSK'lı gebeye hamilelik süresi boyunca kontrolleri için ücretli SSK Doğum İzni verilir

Gerekli görüldüğü takdirde, hekim raporu ile hamile kadın sağlık durumuna uygun olarak hafif işlerde çalıştırılabilir. Bu durumda çalışanın ücretinde bir indirim veyahut bir kesilme olmaz. Ancak bu durum için hekim raporu gerekmektedir.

İsteği ya da gereği halinde kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanması veya çoğul gebelik durumda 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz SSK Doğum İzni verilir. Bu SSK Doğum İzni, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Kadın işçilere 1 yaşına kadar, çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.