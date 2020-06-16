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  3. Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı? Babalar Günü bu hafta mı, hangi gün kutlanacak?
16 Haziran 2020 Salı 11:34 | Son Güncelleme:

Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı? Babalar Günü bu hafta mı, hangi gün kutlanacak?

Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı" Babalar Günü bu hafta mı, hangi gün kutlanacak"

Babalar Günü hakkında bilgi almak isteyen kişiler aramalarını hızlandırdı. Her koşulda sevgilerini bize sunan babalarımızın bu özel günü kaçırılmak istenmiyor. Sürpriz hediyeler almak isteyen vatandaşlar, Babalar Günü bu hafta mı kutlanacak sorusuna yanıt arıyor. Bu özel ve önemli günü merak edenler için detaylı bilgi haberimizde.

Her zorlu koşulda bizi koruyup kollayan babaların özel günü yoğun ilgi görmeye başladı. Babalar Günü’nün kaçırmak istemeyen vatandaşlar aramalarını hızlandırdı. İlk kez 1910 yılında ABD’de kutlanan Babalar Günü, Türkiye’de ve tüm dünyada kutlanmaya başlanmıştır. Bu özel zamanı tam gününde kutlamak ve hediyeler almak isteyen kişiler Babalar Günü ne zaman sorunu merak edip araştırıyor. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylara ulaşabilirsiniz.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl kutlanan Babalar Günü bu senede araştırılan konular arasına girdi. 21 Haziran Pazar günü kutlanacak olan Babalar Günü her haziran ayının üçüncü haftası yapılıyor.

BABALAR GÜNÜ HAKKINDA

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd’un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran’ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington’un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon’ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD’de resmi tatil ilan edilmiştir.

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