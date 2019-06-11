Babalar Günü ne zaman 2019 kaç gün kaldı? Babalar Günü tarihi ne zaman?

Babalar Günü için geri sayım başladı. Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? 2019 yılında önemli gün ve haftaların ne zaman olduğu merak konusu haline geldi. Vatandaşlar sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun hediyeler alıyor, mesajlar gönderiyorlar. Anneler Gününün ardından sıra Babalar Gününe geldi. Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. 2019 yılında Babalar Günü 16 Haziran Pazar günü kutlanacak. Bu önemli gün 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir. Hayatımızda önemli bir yere sahip babalarımıza özel sözler ve merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. 2019 yılında Babalar Günü 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ, EN GÜZEL SÖZLER

Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, Babalar Günün kutlu olsun.

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar Günün kutlu olsun.

Koklanacak gül, açılacak gonca, yaşanacak hayat ve alınacak nefes olan sevgili babam. İkliminden tasasızlık, sevginden cesaret ve gözlerinden esaret aldığım günleri hep yaşamak isterim.

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar Günün kutlu olsun.

Bana güç verdin, destek verdin, her zaman ama her zaman yanımdaydın, hayat boyu bütün bunlar için sana teşekkür edebilmem imkansız. Fakat yine de deneyeceğim. Teşekkür ederim baba. Seni çok seviyorum.

Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun.

Nezaket, merhamet ve dürüstlük ... Senden öğrendiğim en önemli üç şey. Kızın/oğlun olmaktan gurur duyuyorum. Babalar günün kutlu olsun!

Geceler çok uzun sabah olmuyor baş yastıkta ama uyku tutmuyor bir tıkırtı duysa hemen kalkıyor. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun.

Bana uçabileceğim kanatlar verdiğin için teşekkürler, sevgin ve anlayışınla hep yanımdaydın, daima sığınağımdın. Benim için ne kadar paha biçilmez bir değerde olduğunu asla unutmuyorum. Babalar Günün kutlu olsun.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun.

Evimizin güneşi bir tanecik babacığıma kucak dolusu sevgiyle... Canım babacığım, sen bizim herşeyimizsin. Babalar Günün kutlu olsun bir tanecik babacık.

İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar Günün kutlu olsun...

Gelinciklerin en sadesine papatyaların en güzel kokanına güllerin en güler yüzlüsüne babaların en sevgilisine babalar günün kutlu olsun biricik babacığım.

Evimizin yakışıklısı... Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni her gün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim her şeyimizsin. Babalar Günün kutlu olsun. Ailen.