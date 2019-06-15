Babalar Günü kutlama mesajları! En güzel Babalar Günü resimli mesajları haberimizde!

Babalar Günü kutlama mesajları yoğun olarak araştırılan konuların başında geliyor. En güzel Babalar Günü mesajları, sözleri ve resimli mesajlar haberimizde yer alıyor. Babalar Günü için geri sayımın başladığı şu günde Babalar Günü heyecanı yaşanıyor. Biricik babalarını mutlu etmek isteyenler Babalar Günü hazırlıklarına başladılar. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir coşku ile kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Babalar günü bu yıl yani 2019'da 16 Haziran Pazar günü kutlanacak. Uzakta olanlar, babasını mesajla da hatırlamak isteyenler için en duygusal en anlamları mesajları derledik.

BABALAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI!

Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettiğim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.

Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni hergün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim herşeyimizsin. Babalar Günün kutlu olsun.

Bu hayatta ilk öğretmenim, ilk patronum ve sürekli danışmanım canım babacığım. Varlığın benim en büyük dayanağım, Babalar Günün kutlu olsun.

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun.

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.

Beni her zaman yıldızlara ulaşmaya teşvik ettin ve her şeyin mümkün olabileceğine dair inancımı güçlendirdin. Babalar Günün kutlu olsun!

Nezaket, merhamet ve dürüstlük ... Senden öğrendiğim en önemli 3 şey. Kızın/oğlun olmaktan gurur duyuyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

En zor durumlarda hepimizi sakinleştirdiğin için teşekkürler. Sen her zaman sarsılmaz desteğimiz oldun. Seni seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

Sana en çok ihtiyacım olduğunda ve hatta olmadığı zaman bile orada olduğun için teşekkür ederim. Babalar Günün kutlu olsun!

Seni ne kadar sevdiğimi ifade etmek için herhangi bir dilde yeterli kelime yok. Babalar Günün kutlu olsun!

Kimse senin kadar sevgi dolu, şefkatli ve çalışkan biri olamaz! Tüm dünyayı dolaşsam da senin gibi birini asla bulamayacağımı biliyorum! Babalar Günün kutlu olsun!

Ne zaman bir şüphe duysam ya da bir tavsiyeye ihtiyacım olsa, hala aklıma gelen ilk kişi sensin babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!

İyi bir yaşam sürmek için gereken her şeyi senden öğrendim! Her zaman orada olduğun için teşekkür ederim baba! Babalar Günün kutlu olsun!

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.