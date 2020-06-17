Babalar Günü 2020 şiirleri burada! 2,3,4 kıtalık en güzel, en duygusal Babalar Günü şiirleri sizlerle

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir heyecanla kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Babalar günü bu yıl 21 Haziran Pazar günü kutlanacak. Bu özel günde babalarına şiirler okumak isteyen tüm çocuklar Babalar Günü şiirleri hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. 2,3,4 kıtalık en güzel, en duygusal Babalar Günü şiirlerini sizler için derledik..

BABALAR GÜNÜ 2020 ŞİİRLERİ BURADA!



Babalar Günü İçin

Canım babacığım bugün babalar günü

Unutmadım seninle geçirdiğimizi dünü

Benim için her zaman sende var bir büyü

Bana yaşamı sen öğrettiğin çünkü





Nasıl unutabilirim yüzünü

Her zaman sende gördüm bütünü

Gözlerinde dağıtmalı sevgim hüznünü

Senin kolların unutturur dertlerimin tümünü





Babalar günün kutlu olsun

Yüzün her zaman neşeyle dolsun

Benim için hayatımda her zaman özelsin

Ayrı kaldıklarımız artık bir son bulsun

Babaların En İyisine

Baba tekrar ellerini bana uzatmak

Şimdi çok zor bu durumdan kurtulmak

Ama son bulacak acılı günler muhakkak

İşte o zaman kalbimiz tekrar sevgiyle dolacak





Bulaşacağınız birbirimizle koşarak

Şimdilik tek tek günleri sayacak

Ardından tüm hüzünleri bir kenara atacak

Ve kapımızı mutluluk çalacak





Babalar günün bu şiirle mutlu olacak

Yok seninleyken hiçbir şey korkacak

Sensiz geçen günlerde her zaman çiçekler solacak

Seni çok seven çocuğun da sana bu şiiri yazacak.

Babam İçin Şarkı

Söylemek istiyorum babam için bir şarkı

Anlayacaktır böylece onu sevmemdeki farkı

Yaptıkları ile böyle bir şarkı duymak hakkı

İşte şimdi yankılanacak sevgimin marşı.





Babacığım kalbin her zaman benimle çarpardı

Senin sevginin getirdiği bana sadece bahardı

Bana en büyük miras bıraktı

Keşke herkesin senin gibi babası olsaydı.





Ben senden öğrendim dünyayı

Hiçbir şey öğrenemezdim babam olmasaydı

Söylerim ona bu yüzden en güzel karşıları

Bu şarkılar ile birlikte unuturum acıları

Babam ve Ben

Babam ve ben harika ikiliyiz

Birlikte her işi bitiririz

Her zaman yeniden diriliriz

Babamın sevgisinden daha başka sevgi yoktur bilirsiniz.





Babacığım, senle ben tek kişiyiz,

Sevgimizle birlikte her zaman iyiyiz.

Ne kadar mutludur birlikte geçmişimiz

Her zaman böyle olsun sevgi dolu ilişkimiz.

Yüzün Hep Gülsün

Babacığım beni bu kadar sevdiğin için

Yüzün her zaman gülsün

Ben sensiz adeta olurum bir sürgün

Senden ayrı kalmak gerçekten ne mümkün?





Benim için yaşamın tek gönlüsün,

Bana her zaman mutluluk verir yüzün

Havada kuşlar mutlulukla süzülsün,

Sevgi yağmurları gökten minnetle dökülsün.





Baba hiçbir zaman bizi bırakma,

Ben her zaman seveceğim seni yıllarca,

Eğer olur da uzaklarda kulakların çınlarsa,

İşte o zaman çocuğundur seni düşünen her fırsatta.

BABALAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?



Sonora Smart Dodd bir Amerikan iç savaşçısının kızıdır. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Hal böyle olunca Dodd anneler günü gibi babalarında bir günü olması gerektiğini düşünmüştü. Haziranın 5’inde babasının doğum günüydü ve bu günün babalar günü olarak ilan edilmesi için tüm çalışmalara başlamıştı. Ancak yaptığı onca çalışmalara rağmen tarih yetişmemiş, kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.