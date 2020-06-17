Babalar Günü 2020 şiirleri burada! 2,3,4 kıtalık en güzel, en duygusal Babalar Günü şiirleri sizlerle
Babalar Günü heyecanı şimdiden başladı. Hayatımızın en değerli varlıkları babalarımız için özel ve anlamlı olan bugün için geri sayım sürüyor. İlk kez 1910 yılında ABD'de kutlanmaya başlanan Babalar Günü bu yıl 21 Haziran Pazar günü kutlanacak. Bu özel günde babalarına şiirler okumak isteyen tüm çocuklar Babalar Günü 2020 şiirlerini araştırmaya başladılar. 2,3,4 kıtalık en güzel, en duygusal Babalar Günü şiirlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir heyecanla kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Babalar günü bu yıl 21 Haziran Pazar günü kutlanacak. Bu özel günde babalarına şiirler okumak isteyen tüm çocuklar Babalar Günü şiirleri hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. 2,3,4 kıtalık en güzel, en duygusal Babalar Günü şiirlerini sizler için derledik..
BABALAR GÜNÜ 2020 ŞİİRLERİ BURADA!
Babalar Günü İçin
Canım babacığım bugün babalar günü
Unutmadım seninle geçirdiğimizi dünü
Benim için her zaman sende var bir büyü
Bana yaşamı sen öğrettiğin çünkü
Nasıl unutabilirim yüzünü
Her zaman sende gördüm bütünü
Gözlerinde dağıtmalı sevgim hüznünü
Senin kolların unutturur dertlerimin tümünü
Babalar günün kutlu olsun
Yüzün her zaman neşeyle dolsun
Benim için hayatımda her zaman özelsin
Ayrı kaldıklarımız artık bir son bulsun
Babaların En İyisine
Baba tekrar ellerini bana uzatmak
Şimdi çok zor bu durumdan kurtulmak
Ama son bulacak acılı günler muhakkak
İşte o zaman kalbimiz tekrar sevgiyle dolacak
Bulaşacağınız birbirimizle koşarak
Şimdilik tek tek günleri sayacak
Ardından tüm hüzünleri bir kenara atacak
Ve kapımızı mutluluk çalacak
Babalar günün bu şiirle mutlu olacak
Yok seninleyken hiçbir şey korkacak
Sensiz geçen günlerde her zaman çiçekler solacak
Seni çok seven çocuğun da sana bu şiiri yazacak.
Babam İçin Şarkı
Söylemek istiyorum babam için bir şarkı
Anlayacaktır böylece onu sevmemdeki farkı
Yaptıkları ile böyle bir şarkı duymak hakkı
İşte şimdi yankılanacak sevgimin marşı.
Babacığım kalbin her zaman benimle çarpardı
Senin sevginin getirdiği bana sadece bahardı
Bana en büyük miras bıraktı
Keşke herkesin senin gibi babası olsaydı.
Ben senden öğrendim dünyayı
Hiçbir şey öğrenemezdim babam olmasaydı
Söylerim ona bu yüzden en güzel karşıları
Bu şarkılar ile birlikte unuturum acıları
Babam ve Ben
Babam ve ben harika ikiliyiz
Birlikte her işi bitiririz
Her zaman yeniden diriliriz
Babamın sevgisinden daha başka sevgi yoktur bilirsiniz.
Babacığım, senle ben tek kişiyiz,
Sevgimizle birlikte her zaman iyiyiz.
Ne kadar mutludur birlikte geçmişimiz
Her zaman böyle olsun sevgi dolu ilişkimiz.
Yüzün Hep Gülsün
Babacığım beni bu kadar sevdiğin için
Yüzün her zaman gülsün
Ben sensiz adeta olurum bir sürgün
Senden ayrı kalmak gerçekten ne mümkün?
Benim için yaşamın tek gönlüsün,
Bana her zaman mutluluk verir yüzün
Havada kuşlar mutlulukla süzülsün,
Sevgi yağmurları gökten minnetle dökülsün.
Baba hiçbir zaman bizi bırakma,
Ben her zaman seveceğim seni yıllarca,
Eğer olur da uzaklarda kulakların çınlarsa,
İşte o zaman çocuğundur seni düşünen her fırsatta.
BABALAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?
Sonora Smart Dodd bir Amerikan iç savaşçısının kızıdır. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Hal böyle olunca Dodd anneler günü gibi babalarında bir günü olması gerektiğini düşünmüştü. Haziranın 5’inde babasının doğum günüydü ve bu günün babalar günü olarak ilan edilmesi için tüm çalışmalara başlamıştı. Ancak yaptığı onca çalışmalara rağmen tarih yetişmemiş, kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.