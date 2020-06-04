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  3. Babalar Günü 2020 ne zaman? Babalar Günü neden kutlanır, önemi nedir?
04 Haziran 2020 Perşembe 15:37 | Son Güncelleme:

Babalar Günü 2020 ne zaman? Babalar Günü neden kutlanır, önemi nedir?

Babalar Günü 2020 ne zaman" Babalar Günü neden kutlanır, önemi nedir"

Babalar Günü 2020 ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu özel günü kaçırmak istemeyen kişiler araştırmalarını hızlandırdı. Babalar Günü 2020 ne zaman? Babalar Günü neden kutlanır, önemi nedir? Babalarına sürpriz yapıp onları mutlu etmek isteyen kişiler konu hakkında detaylar haberimizde.

Babalar Günü hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyen kişiler yoğun olarak “Babalar Günü 2020 ne zaman? Babalar Günü neden kutlanır, önemi nedir?” sorularına yanıt arıyor. Türkiye’de her yıl aynı tarihlerde kutlanan bu özel günü kaçırmak istemeyen kişiler aramalarını hızlandırdı. Her ülkede farklı tarihlerde kutlanan Babalar Günü hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

BABALAR GÜNÜ 2020 NE ZAMAN?

Türkiye’de Babalar Günü her yıl Haziran ayının üçüncü haftası olan 21 Haziran’da kutlanıyor.

Birçok ülke bu bayramı yılın diğer zamanlarında kutluyor. Örneğin Avustralya'da Babalar Günü eylül ayının ilk pazar gününe denk gelirken; İskandinav ülkeleri Norveç, İsveç ve Finlandiya'da kasım ayının ikinci pazar günü ve bazı Katolik ülkelerde, 19 Mart'ta kutlanıyor.

BABALAR GÜNÜ TARİHİ NEDİR?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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