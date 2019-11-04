Babaannesini öldüren cani torun hakkında kırmızı bülten kararı!

28 Nisan 2012 tarihinde meydana gelen olayda Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilerek, öldürülmüş halde bulundu. Pempe Boraze'nin yapılan otopsisinde vücudunda 12 balta ve 6 bıçak darbesi olduğu belirlendi. Olayla ilgili Pembe Boraze'nin gelini Songül Boraze (57) ile torunları Fadime Boraze (25) ve Rukiye K. gözaltına alındı. Pembe Boraze'nin, torunlarının mahallede dedikodusunu çıkardığı gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edildi. Mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan anne ve 2 kızı hakkında, delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

6 yıl sonra yeniden dosyayı açan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ay süren teknik takibin ardından, yaşlı kadının oğlu Faruk Boraze (56) ile gelini Songül ve torunu Fadime Boraze'yi tekrar gözaltına aldı. Rukiye K.'nın ise evlenerek yurt dışına gittiği belirlendi. Fadime Boraze, mahkemece tutuklanırken, anne ve babası serbest bırakıldı. Rukiye K. ise yurt dışında olduğu gerekçesiyle ifadesi alınamadı.

10 YIL HAPİS

Soruşturma sonunda açılan davada, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Fadime Boraze'ye, geçen yıl 29 Kasım'da görülen karar duruşmasında 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan, olay tarihinde 17 yaşında olması ve duruşmalardaki iyi hali gözetilerek 10 yıl hapis cezası verildi. Kararın ardından başlatılan soruşturma sonunda Songül Boraze ve diğer kızı Rukiye K. hakkında aynı suçtan dava açıldı. Bu arada İstinaf Mahkemesi, Fadime Boraze'ye verilen hapis cezası kararını usül yönünden bozdu. Ankara İstinaf Mahkemesi, tutuklu sanık Fadime Boraze’nin tek başına yargılanmaması, annesi ve kardeşiyle aynı dosyada yargılanması gerektiğine hükmederek kararı bozdu.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Bozma kararı üzerine Songül Boraze ve firari Rukiye K.'nin dosyası, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Fadime Boraze'nin dosyası ile birleştirildi. Bugün görülen duruşmada tutuklu sanık Fadime ile tutuksuz yargılanan annesi Songül Boraze hazır bulundu. Sanıklar anne ve kızı suçsuz oldukları ileri sürdü. Mahkeme heyeti, firari torun Rukiye K. hakkında kırmızı bülten ile arama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

(DHA)