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Baba öldü, oğlu doğdu

Baba öldü, oğlu doğdu

Bursa’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Alper Cin, hayatını kaybetti. Dehşet anlarına tanık olan Cin’in 6 aylık hamile eşi, erken doğum yaptı.

Bursa’da önceki gün meydana gelen olayda, Kerem A. ile oğlu Kenan A., oto kiralama şirketine giderek, işyeri sahibi Ahmet Cin ve oğlu Alper Cin ile alacak verecek meselesi yüzünden kavga etti. Silahların konuştuğu kavgada Kenan A, Ahmet Cin’i vurdu. Alper Cin de babasını vuran şahsa ateş etti. Kerem A. ise Alper Cin’i vurup kaçtı. Bu sırada yan dükkanda bulunan Yaşar A. da mermilerden birinin koluna isabet etmesi neticesinde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Alper Cin ve babası Ahmet Cin geniş güvenlik önlemleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. 

6 aylık hamileydi

Eşinin gözleri önünde vurulan Alper Cin burada hayatını kaybetti. Cin’in (24) 6 aylık hamile olan eşi Ebru Cin, eşinin acısına dayanamayıp erken doğum yaptı. Ebru Cin, eşini kaybettiği gün erkek bebek dünyaya getirdi.

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