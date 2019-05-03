Baba 47 kızı 22 yaşında aynı üniversiteden mezun oldu

Daha önce bazı gerekçelerle yarıda bıraktığı eğitimini sürdürmek isteyen baba Akengin sınavda aldığı puan ile 2 yıl önce yüksekokulun Medya ve İletişim Bölümü'ne, kızı da Sağlık Yöneticiliği Bölümü'ne kayıt yaptırdı.

Baba ve kızı aynı sıralarda oturmasalar da aynı üniversitede eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu.

Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde baba ve kızına diplomaları verildi.

Baba Akengin, yaptığı açıklamada, üniversite hayaline kızıyla aynı üniversitede ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Eğitim öğretimin hayat boyu sürdüğüne işaret eden Akengin, eşi ve çocuklarının yönlendirmesiyle üniversite sınavına hazırlandığını belirtti.

Akengin, "Ailem için özel bir gün. İmkanımız olmadığı için zamanında okuyamadık. Bingöl Üniversitesinin kurulmasıyla imkanlar oluştu. Oğlum da Fırat Üniversitesinden mezun oldu. Çocuklarımla mezuniyet sevinci yaşıyoruz, çok mutluyuz. Darısı diğer çocuklarım Can ve Asya'nın başına. İnşallah onların da bu mutlu günlerini göreceğiz." şeklinde konuştu.

Mezuniyet törenine eşi ve çocuklarıyla geldiğini dile getiren Akengin, 11 kardeşinden sadece kendisinin üniversite okuma imkanına kavuştuğunu aktardı.

Akengin, eğitimine katkı sunan başta Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak olmak üzere ve tüm öğretim üyelerine ve öğretim görevlilerine teşekkür etti.

Rabia Akengin de babasıyla aynı dönemde öğrenci olmanın ayrıcalıklarını yaşadığını belirtti.

Aynı okulda oldukları için babasıyla daha çok vakit geçirme imkanı bulduğunu ifade eden Akengin, "Babamla aynı okulda okumak bence çok güzel bir şey. Beraber ders çalışıp beraber okula gelip gidiyorduk. Beraber mezun oluyoruz. Darısı isteyen herkesin başına." diye konuştu.

(AA)