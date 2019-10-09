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  3. Aziziye Tabyası'nda mayolu fotoğraf çektiren kadın gözaltına alındı

Aziziye Tabyası'nda mayolu fotoğraf çektiren kadın gözaltına alındı

Aziziye Tabyası'nda mayolu fotoğraf çektiren kadın gözaltına alındı

Erzurum'da, Aziziye Tabyası'nda, mayolu fotoğraf çektiren ve sosyal medyada paylaşan K.G., tepkiler üzerine, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Osmanlı- Rus savaşında, Erzurumluların destansı savunma verdikleri Aziziye Tabyası´nda mayolu fotoğraf çektiren K.G., sosyal medyadaki hesaplarından paylaştı. Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde fotoğraflara yönelik tepki üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri K.G.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan K.G. ardından, serbest bırakıldı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü´nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nene Hatun'un kemiklerini sızlatmayın' başlıklı sosyal medya haberi ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmalar neticesinde fotoğraftaki uygunsuz görüntülerin K.G isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir. Adli makamlarla yapılan görüşmeler sonrasında yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldıktan sonra serbest kalmıştır."  (DHA)

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