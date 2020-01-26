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  3. Azize Çelik'i kurtaran ekip o anları anlattı

Azize Çelik'i kurtaran ekip o anları anlattı

Azize Çelik'i kurtaran ekip o anları anlattı

Elazığ'daki depremden 17 saat sonra telefonla iletişime geçerek enkazdan çıkarılan Azize Çelik'i kurtaran ekip, o anları gözyaşları içinde anlattı.

Elazığ'daki deprem sonrası enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremden 17 saat sonra bir mucize gerçekleşti ve AFAD görevlisi enkaz altında kalan Azize Çelik ile cep telefonuyla konuştu. Hafızalara kazınan o konuşmadan dakikalar sonra ise onu enkazdan çekip çıkardılar.

AFAD ekipleri mucize kurtuluşu ağlayarak anlattı. 

"Bütün ülkeden buraya dua bekliyoruz" diye konuşan AFAD görevlisi, o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

(TRT Haber)


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