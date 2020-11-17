Aziz Sancar kimdir, kaç yaşında? Aziz Sancar nerelidir, ne iş yapar?

ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk ABD'li Türk olarak tanınan Prof. Dr. Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır. Şu sıralar Türkiye'de büyük projeler üzerinde çalışmalar yürüten Aziz Sancar'ın hayat hikayesi ve kariyeri merak konusu oldu. İşte Aziz Sancar'in biyografisi ile ilgili detaylar

Aziz Sancar 1946 senesinde Mardin'in Savur ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Savur ve Mardin'de tamamladı. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördü.

Savur'da iki sene doktor olarak çalıştıktan sonra, Teksas Üniversitesi'nde doktorasını, Moleküler Biyoloji dalında, DNA onarımı üzerinde yaptı. Yale Üniversitesi'nde DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı.

1982 senesinde UNC Chapel Hill'de Biyokimya ve Biyofizik alanlarında çalıştı. Burada DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalıştı. 288 makale ve 33 kitap yayınladı.

1997 senesinden beri Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Karolina Üniversitesi, Chapel Hill'de Biyokimya ve Biyofizik Bölümü'nde Sarah Graham Kenan Profesörü olarak görev yapmaktadır. ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk ABD'li Türk olarak tanınır.

Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır.

ABD'de Ulusal Bilimler Akademisi ve Amerikan Sanat ve Bilimler Akademisi, Türk Bilimler Akademisi üyesidir. Vehbi Koç Vakfı'nda 2007 senesinde ödül aldı. Chapel Hill'de eşi Gwen Sancar ile yaşıyor. Aziz ve Gwen Sancar, Carolina'daki Türk Evi'nin kurucuları arasında.

Aziz Sancar'ın geliştirip adını koyduğu “maxicell” tekniği ile buluşunu yapıp adını koyduğu “excinuclease/excision nuclease” enzimi terimleri Oxford Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Sözlüğü'ne girmiştir.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri çifte vatandaşlığa sahiptir. Biyokimya profesörü Gwen Boles Sancar ile evlidir.

ALDIĞI ÖDÜLLERİ

- 2015 - Nobel Kimya Ödülü

- 2007 - Vehbi Koç Ödülü

- 2006 - TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Ödülü

- 2005 - ABD Ulusal Bilimler Akademisi üyesi

- 2004 - ABD Fen ve s and Sciences) Ödülü

- 1997 - TÜBİTAK Ödülü

- 1995 - ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (National Institutes of Health) Ödülü

- 1990 - Amerikan Fotobiyoloji Derneği (American Society for Photobiology) Ödülü

- 1984 - ABD Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation) Genç Araştırmacı Ödülü

KİTAPLARINDAN BAZILARI

- Nobel'in öyküsü

- Karakarga

- İdealist olmanın önemi

- Ben Aziz Sancar

- Adam olmuş çocuklar serisi