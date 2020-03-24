Azitromisin nedir, özellikleri nelerdir? Azitromisin corona virüste etkili mi?

Azitromisin nedir, özellikleri nelerdir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Fransız hükümeti tarafından yürütülen bir çalışmaya göre sıtma ilacı hidroksiklorokin (HCQ) ile azitromisinin Kovid-19 hastalarının tedavisinde etkili olduğu onaylandı. Haberi görenler corona virüs tedavisinde kullanılan azitromisin hakkında araştırma yapmaya başladı. Detaylar haberimizde..

AZİTROMİSİN NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Azitromisin, bir dizi bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Buna orta kulak enfeksiyonları, strep boğaz, pnömoni, gezgin ishali ve diğer bazı bağırsak enfeksiyonları dahildir.

AZİTROMİSİN CORONA VİRÜSTE ETKİLİ Mİ?

Fransız hükümeti tarafından yürütülen bir çalışmaya göre sıtma ilacı hidroksiklorokin (HCQ) ile azitromisinin Kovid-19 hastalarının tedavisinde etkili olduğu onaylandı.

International Journal of Antimicrobial Agents’ta yayımlanan çalışmaya göre, bu kombinasyonla yapılan tedavi, 36 Kovid-19 hastasında önemli ve umut verici sonuçlar verdi.

Philippe Gautreta yönetiminde yürütülen çalışma, HCQ ve azitromisin kombinasyonunu alan hastaların tamamının test sonuçlarının negatif çıktığını ve 6 günlük tedaviyle virüsten iyileştiğini gösterdi. Çalışma ekibi “Bakteriyel süperenfeksiyonu önlemek amacıyla, hidroksiklorokin ile tedavi edilen hastalardan altısı, günlük elektrokardiyogram kontrolünde, ilk gün 500 mg, sonraki 4 gün 250’şer gram olmak üzere azitromisin aldı.” dedi.